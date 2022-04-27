處理移民問題不力 共和黨眾議員擬彈劾國土安全部長

國土安全部長梅奧卡斯處理移民議題不力，共和黨討論彈劾。（Getty Images）

眾院 少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)日前至南部邊境視察時指出，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)的彈劾 案已在討論中，呼應了部分共和黨 眾議員醞釀彈劾梅奧卡斯的呼聲。

國會山莊報(The Hill)報導，麥卡錫此行在共和黨準備把握機會拉抬期中選舉氣勢前一周視察南部邊境，加強對梅奧卡斯處理移民議題不力施加壓力；梅奧卡斯定27、28日出席三場國會聽證會。

網路媒體Axios報導，拜登總統就任第一年，大多數極右派的共和黨議員以彈劾總統及其國會幕僚為樂，這些論述的範疇如今愈來愈廣，就算沒有前例或刑案的對象也被列入討論對象。

保守派眾院共和黨成員組成的最大團體「共和黨研究委員會」(RSC)有超過150名成員，現正推動彈劾梅奧卡斯的基礎程序。

該委員會成員透露，許多委員會成員早已想彈劾梅奧卡斯。

RSC主席班克斯(Jim Banks，印第安納州)，以及「邊境安全黨團」(BSC)共同主席貝賓(Brian Babin，德州)領銜推動的133位委員聯名簽署信件，25日寄給梅奧卡斯，論述彈劾但未明確提及這個字眼；署名高層包括眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)、眾院共和黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise，路易斯安納州)，以及眾院共和黨會議主席史提法尼克(Elise Stefanik，紐約州)等。

Axios指出，RSC未在信件中言明彈劾，是為了凝聚共識並得到黨內領導人認同其策略。

消息人士透露，黨內偏好透過更隱晦的方式啟動彈劾，稱眾院少數黨領袖(麥卡錫)希望在直攻要害前成案。

麥卡錫25日在一場攸關邊境安全的記者會上，被問到黨內同僚有意彈劾梅奧卡斯的可能性，他答道：「如果有人怠忽職守，總有辦法可以彈劾，現在起，他有30天。」這30天指的是委員會給梅奧卡斯回覆問題的期限。