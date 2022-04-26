承諾支付「維持生計工資」 22指標企業均不及格

布魯金斯研究院調查22間指標性企業，沒有一間企業起薪達到「維持生計工資 」標準；其中只有好市多時薪定在17元，最接近維持生計工資。（Getty Images）

2019年時，180間企業曾經對外承諾管理層不應再「唯股東之利是圖」，要更兼顧員工們的利益；但是最新調查顯示，聘僱大量員工的企業加薪幅度相對於股利分紅依然不成比例，甚至全數無法滿足「維持生計工資 」(Living wage)的標準。

美國廣播公司(ABC)報導，布魯金斯研究院(Brookings Institution)的最新研究調查22間國內指標性企業，其在國內聘用的員工總數高達700萬人；研究結果卻令人不甚滿意：沒有一間企業起薪達到「維持生計工資 」標準。

布魯金斯研究院的「維持生計工資 」定義是能夠滿足勞工住房、飲食、醫療、育兒、納稅等「基本開銷」，尚不計儲蓄、外食、娛樂消費；目前該智庫將此標準的全國平均值定在時薪17.7元、年薪3萬7000元。

22間企業中，只有好市多 (Costco)將起薪定在每小時17元，最接近維持生計工資；此外，只有亞馬遜 (Amazon)、百思買(Best Buy)、好市多、萬豪(Marriott)、優比速(UPS)等五間企業，其過半數員工的薪資有超過維持生計工資。

超過一半的企業在過去三年間提高最低薪資，但是這些企業加薪的總額外支出，僅有股利分紅及股票回購支出的五分之一。

亞馬遜的加薪幅度最大，將通膨納入考量後，其薪資水準較2019年10月那時高10%，這讓亞馬遜在2020年1月至2021年10月間增加薪資支出43億元；但是這段期間，亞馬遜股東持股的總利益增加7670億元之鉅。

家德寶(Home Depot)如果能將去年回購股票的支出全數用於為年薪僅2萬4500元的基層員工加薪，那這些員工的薪資可以翻倍有餘。

奇波雷(Chipotle)、一元通(Dollar General)、麥當勞 (McDonald's)則被點名，是高層與基層勞工所得差距最大的企業；其中奇波雷與麥當勞的起薪也是最低者，時薪僅11元。

布魯金斯研究院的報告指出，他們原先對調查報樂觀預期，但結果顯示這段期間仍未出現「有意義的變化」，「員工們為企業高層及股東們創造數兆元的財富，但是他們連維持生計的工資都沒有。」