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跳槽加薪 缺工潮大幅推升薪資水準 恐助長通膨惡化

編譯柯立偉／綜合25日電
過去這一年換工作者中約64%拿到更高的薪水，加薪本是一個好現象，但經濟學者擔心可能加劇通貨膨脹的惡化。（Getty Images）
過去這一年換工作者中約64%拿到更高的薪水，加薪本是一個好現象，但經濟學者擔心可能加劇通貨膨脹的惡化。（Getty Images）

隨著新冠疫情漸漸走到尾聲，經濟的強力反彈使缺工潮浮現，雇主紛紛提高薪資以留人或挖腳；據人力資源顧問公司ZipRecruiter調查，過去一年中有換工作經驗者中約64%得到比過去更高的薪水，其中9%甚至獲得了原有薪資50%的升幅；全民加薪本是一個好現象，但經濟學者開始擔心，薪資水準大幅上升可能加劇通貨膨脹的惡化。

根據亞特蘭大聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)的數據，今年3月全美勞工的薪資平均上升6%，遠高於去年同期的3.4%，也高於疫情爆發前2020年2月的3.7%；與此同時，今年3月的消費者物價指數較去年同期大漲8.5%，是自1981年以來最大的成長；正大聯合會計師事務所(Grant Thornton)首席經濟學者黛安．史汪克(Diane Swonk)就說：「加薪很好，但若推高通膨，就悲劇了。」

另一方面，華爾街日報本月所做的一項調查也發現，約有27%的經濟學者認為「加薪將是今年通膨的最大主因」，比認為烏俄戰爭或供應鏈中斷導致通膨問題的學者還多；華爾街日報當時就撰文分析，企業普遍加薪的趨勢雖會讓大家好過一點，但雇主勢必將人事成本的增加反映到產品上，進而使物價上漲、通貨膨脹。

雇主之所以不斷加薪與勞工的「跳槽潮」有密切關聯，由於大多數勞工對於「跳槽加薪」有較高的期許，今年2月份的離職率約為2.9%，遠高於疫情爆發前的2020年2月的2.3%；一名跳槽的勞工拉古納(Dain Laguna)就說：「我現在的薪資約每小時28元，比上一份工作高了50%；雖然不能說讓我從此衣食無憂，但至少就算突然多了一筆像是修車費之類的意外支出時，我也不必勒緊腰帶過日子。」

哈佛大學經濟研究員多馬什(Alex Domash)分析勞工「跳槽加薪」的現象說：「目前數據資料顯示跳槽率已有小幅降溫的趨勢，可能已經封頂，但預期大規模加薪的現象可能還要過幾個月才會放緩，因此加薪對通膨造成的影響仍在劇烈影響聯準會的經濟政策。」

勞工 疫情 華爾街

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