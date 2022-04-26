通膨+房貸利率升 房市出現降溫跡象

利率升加上通膨，房價成長幅度將減緩，買家競爭力也會開始下降。（Getty Images）

路透(Reuters)報導指出，隨著固定房貸利率 提升，加上通貨膨脹降低民眾的購屋需求，房市專家分析，未來房價 上漲的幅度恐怕相當有限，建商們過去一年漲幅驚人的利潤 也將受到衝擊。

今年3月全美房屋銷售數量達到近兩年來最低，根據「全美房屋建築商協會」(National Association of Home Builders)的統計，計畫在一年內買房者的比率也降至2020年中旬以來最低。

房地產仲介網站Redfin首席經濟學者費維勒(Daryl Fairweather)說：「我們預測，房價成長的幅度將會減緩，買家的競爭力也會開始下降，因為出價斡旋的人會更少。」

全美各大建商包括霍頓公司(D. R. Horton)、萊納房屋企業(Lennar Corp)、普爾特房屋公司(PulteGroup)等原本期待迎來本季強勁的營收，但是在通膨指數飆升帶動聯準會(U.S. Federal Reserve)升息的影響下，持續成長的房價已出現降溫的趨勢。

全美最多人在買房使用的30年期固定房貸利率，11年來首次攀升至5%以上，使得負擔得起的人愈來愈少，尤其是首購族和低收入戶；房地產數據分析公司「Kukun」首席經濟學者麥拉林(Ralph McLaughlin)表示：「首購族買房的負擔已經是之前的兩倍、甚至三倍，如今房價成長的熱度必定會開始下降。」

房價自新冠疫情爆發以來就不斷上升，受到低利率和遠端工的影響，更多人逐漸往郊區遷移；而現今房價的中位數於3月達到全年最高的37萬5300元，成長15%。

霍頓、萊納和普爾特的財報顯示，過去一年建商們在購屋市場供不應求的情況下，利潤成長非常驚人；然而，未來的購屋需求將持續降低，加上通膨不斷推升建材的成本，若房價下滑壓縮利潤的情況下，建商們該如何應對。