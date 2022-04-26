川普不交財務文件被判藐視法庭 日罰1萬元

前總統川普(左圖)未配合紐約州民主黨籍州檢察長詹樂霞(右圖)的傳票，被判藐視法庭，日罰1萬元。（Getty Images)

紐約州 高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)25日裁定，前總統川普 藐視法庭，未配合州檢察長辦公室的傳票 交出家族事業的文件，在他交出文件前，每天將罰款1萬元；同時紐約州檢察長辦公室暗示可能對川普提告。

恩格隆說川普藐視法庭，因為川普與其律師並未適當搜找傳票要求的文件，並命令川普充分配合紐約州民主黨籍州檢察長詹樂霞(Letitia James)的傳票。

「川普先生，我知道嚴肅看待你的事業，我也慎重面對我的事業。」恩格隆在擠滿記者但獨缺川普的曼哈頓法庭內表示：「我在此判決，你在民事案件中藐視法庭，每日罰你1萬元」，直到川普滿足傳票要求為止。

詹樂霞要求法庭判川普藐視法庭，因川普未在法庭規定的3月31日截止日前，交出符合傳票內容的文件。

詹樂霞對川普集團(Trump Organization)、川普家族公司調查多年，她認為川普疑似向銀行和稅務當局誤導其財產價值。

川普批詹樂霞的調查是具政治動機的「獵巫」行動；川普律師阿琳娜‧哈巴(Alina Habba)25日口頭辯論時表示，「川普不覺得他高於法律」。

哈巴堅稱她配合傳票，展開一系列搜集資料的行動，甚至遠赴佛羅里達州要求川普提交財產文件；不過法官批評她並未詳細解釋川普團隊如何正式回應該傳票，「你不能光是站在那，說我找了這些那些資料」。

恩格隆接著表示，他覺得「好像有隻800噸的大猩猩在庭上（意指某人巨大到按照自己的一套規則生活）」，並質問為何呈交資料中未包含川普的書面證詞。

哈巴回應川普並未寄電郵、傳訊息，「在他家和其他地方」都沒有工作用電腦，她自認搜找文件過程「很恰當」；她之後聲明表示將尋求上訴，「我們尊重但不贊同法律裁決，傳票要求的一切文件已在數月前提交給州檢察長。」

紐約時報指出，這項藐視令形同司法界對川普的譴責，川普著名的策略包括阻撓訴訟和執法調查，譴責這些調查具政治動機；此舉讓川普縱然面臨多項調查也幾乎毫髮無傷，阻礙一大票檢察官、監管人員和國會調查人員盼追究其責任。

詹樂霞的律師在聽審時表示，州檢察長辦公室擬在近期對川普「提出行動」；紐時指出，該行動很可能是提出訴訟。