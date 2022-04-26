前白宮幕僚長梅杜斯2319則簡訊 曝「推翻大選」內幕
有線電視新聞網(CNN)獨家取得前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)2020年11月３日選舉日至2021年1月20日拜登就職典禮之間收發共計2319則簡訊，內容透露川普核心圈及某些共和黨籍國會議員企圖聯手推翻選舉結果的內幕，以及2021年1月6日國會暴亂發生後川普陣營的反應。
報導指出，梅杜斯提供給眾院調查1月6日國會暴亂事件特別委員會的簡訊，是經過篩選後的檔案；從所有簡訊內容看來，梅杜斯置身各種毫無根據的選舉陰謀論中心點，聲稱川普勝選結果遭到偷竊。
簡訊內容也顯示，挺川勢力企圖阻撓國會確認拜登勝選的選舉人票結果，梅杜斯在幕後扮演關鍵角色。
不曾在媒體曝光的梅杜斯簡訊紀錄，包括他與川普家族的簡訊對話，包括川普長女伊凡卡(Ivanka Trump)、川普女婿庫許納(Jared Kushner)以及川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)。
紀錄當中還包括梅杜斯與白宮官員、川普競選團隊主管、內閣成員、共和黨高層以及1月6日集會活動主辦人、川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、挺川企業家林德(Mike Lindell)以及包括漢尼提(Sean Hannity)在內的福斯新聞網(Fox News)主播的簡訊對話。
梅杜斯與共計40多位現任與前任共和黨籍國會議員的簡訊對話也在檔案當中，包括德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)、俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)、阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)、喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)等。
共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員勞德米爾克(Barry Loudermilk)寫給梅杜斯的簡訊中說：「國會這邊現在非常危險，他們已衝進國會大廈了。」
小唐納在國會暴亂發生時傳送簡訊給梅杜斯寫道：「如果狀況演變得愈來愈糟糕，川普所有政績將毀於一旦。」
川普上台後第一任白宮幕僚長蒲博思(Reince Priebus)也發簡訊給梅杜斯指出：「叫那些人馬上回家！」
川普任內能源部長培瑞(Rick Perry)及小唐納分別在2020年11月4日、5日發簡訊給梅杜斯，提供推翻選舉結果的點子。培瑞在11月7日簡訊中對梅杜斯說：「我們握有數據可以清楚證明選舉舞弊。」
有線電視新聞網報導，簡訊對話顯示，國會暴亂發生後，川普盟友很快甩鍋，撇清責任。
2021年1月6日下午3時45分，川普競選團隊發言人米勒(Jason Miller)發簡訊給梅杜斯及川普助理史卡比諾(Dan Scavino)寫道，川普應該發表兩則推文，首先譴責「反法西斯」(Antifa)組織或其他瘋狂左翼分子滲入和平抗議選舉詐騙的群眾活動，並在推文中強調不接受暴力，第二則推文則譴責假新聞媒體鼓勵暴力且抹黑無辜的「讓美國再度偉大」(MAGA)支持者。
報導指出，國會暴亂發生後的16個月裡，數百名涉嫌攻占國會大廈而遭聯邦起訴的被告，幾乎清一色都是川普支持者。
2021年1月17日，格林在給梅杜斯的簡訊中，提到幾種可以讓川普繼續執政的辦法。她說，數名共和黨籍國會議員都希望川普能宣布戒嚴。
「我們私下討論中，很多人都說，唯一可以挽救我們共和國的辦法，就是請川普宣布實施戒嚴。」格林在簡訊中也要求梅杜斯轉告川普說，民主黨陣營「偷走了選舉」、「我們都知道」，要川普盡快解密，「讓我們可以對付拜登以及其他人」。
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「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕
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