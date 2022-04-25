6000億… 烏克蘭重建天價 IMF難大筆金援

部分被俄軍佔領的馬立波市容，被毀的坦克與車輛橫列在街上。(美聯社)

國際貨幣基金(IMF)暨世界銀行春季會議上周在華府舉行，金援與重建烏克蘭 是與會各國財長和央行總裁的主要討論議題，但烏克蘭開出天文數字般的重建援助金額，跟目前籌得的款項差距甚大，加上當前全球危機太多，各國資金在疫情 下捉襟見肘，難以大手筆金援烏國。

烏克蘭戰爭開打兩個月，烏克蘭經濟與基礎設施已蒙受慘重損失。華爾街 日報報導，烏國總理什米加爾21日在春季會議的論壇上說，烏國未來五個月每月需要大約50億美元預算援助，戰後重建費目前預估約為6000億美元。

烏克蘭已請求IMF成員國捐出一成特別提款權(SDR)馳援。世界銀行則估計，迄今烏國因戰爭導致的有形損失為600億美元。

根據這些多邊組織與基輔說法，烏國金援需求分短期和長期兩大類。IMF、世銀及數國政府雖已開始承諾捐款，但官員們在公開發言與受訪時承認，要籌到所需資金仍有許多工作要做。

歐洲復興開發銀行總裁芮諾巴索22日說：「現在你將看到國際社會大規模動員。每個人都在考慮為烏國提供類似二戰後的馬歇爾計畫。」這項由美國領導的計畫於1948年啟動，透過官方援助與私人投資幫助歐洲經濟復甦。

但正值全球經濟面臨挑戰之際，讓援助烏克蘭平添困難。包括美國在內的各國都在努力解決自身問題，從通膨飆升到經濟成長走緩。

IMF第一副總裁高萍娜說，各國在努力解決的大問題是，要如何在經歷一次次危機，但仍未從首次危機中復原的情況下制定政策。

芮諾巴索說，為說服各國提供資源，基輔必須承諾改革經濟，並提出強化長期韌性的計畫，「戰前，烏克蘭在改善治理、打擊腐敗與改善司法體系上有著巨大的改革議程。這些挑戰依舊存在，若要獲得國際支持，就必須在重建中解決這些問題。 」