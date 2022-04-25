制裁普亭女友？美歐暫不動 避免普亭抓狂

2004年11月普亭在莫斯科接見奧體國家代表，包括後來傳聞中的女朋友卡巴耶娃(右)。(路透)

美、歐近幾周因俄羅斯入侵烏克蘭而一路制裁俄國 總統普亭 及其親信，俄國最大公司、企業及政治高層均在打擊行列，但華爾街 日報24日報導，最後獨獨普亭的女朋友卡巴耶娃(Alina Kabaeva)不在其列，咸信美方官員還不制裁卡巴耶娃是怕一旦制裁會激怒普亭，華府不想進一步推升美、俄緊張。

咸信美方官員還在辯論要不要制裁卡巴耶娃，是因為此舉會被視為太針對普亭個人，恐進一步升高美、俄關係緊張；現年69歲的普亭從未承認自己與39歲的卡巴耶娃有關係；卡巴耶娃以前還登上俄文「時尚」(Vogue)雜誌封面。

疑她替普亭藏匿財富

華爾街日報24日指出，美國官員及盟邦相信卡巴耶娃是普亭的女友，而且至少替他生了三名子女；卡巴耶娃是前奧運韻律體操金牌選手，以身體極柔軟有彈性出名，但也沾上禁藥醜聞；目前她遭懷疑在海外替普亭藏匿個人財富，美方還是有可能制裁她。

美方官員指出，卡巴耶娃2019年在莫斯科產下雙胞胎，但未經正式報導；「莫斯科共青團報」(Moskovsky Komsomolets)在網路版刊出那則消息，但未提孩子的生父，該報老闆是普亭的密友，很快便把新聞撤下。

開戰之後 卡巴耶娃就住瑞士

媒體報導，俄國入侵烏國幾周之後，卡巴耶娃便住到瑞士，在傳統保持中立的瑞士造成轟動；但瑞士聯邦司法部發表聲明，表示「從未提到此人身在瑞士」，另未點名卡巴耶娃。

瑞士制裁俄資產 僅是零頭？

瑞士在3月宣布，依制裁項目而凍結61億7000萬美元的俄國資產；但瑞士銀行業遊說團體指出，那個金額只是俄國2130億美元國家財富的零頭。監督瑞士制裁行動的「聯邦經濟事務部」(State Secretariat for Economic Affairs)已挨美國及烏克蘭批評，指其辦事不力，未能更進一步查封俄國在瑞士資產。

目前外界在猜若是制裁卡巴耶娃會帶來什麼影響，美方還在詳加考慮，但官員們承認對烏國戰場動態不會有所影響。

美方官員表示，財政部正在準備對卡巴耶娃的制裁配套案，但財政部三緘其口，拒絕證實。克里姆林宮長久以來說普亭與卡巴耶娃並無關係；卡巴耶娃也否認自己與普亭有染，目前也無法找到她發表評論。