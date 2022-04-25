坦克陷爛泥… 烏克蘭春泥阻路 俄數百年仍重蹈覆轍

歐陸春季融雪使道路泥濘難行。圖為俄軍坦克今年1月在羅斯托夫地區演習。(美聯社)

財經媒體CNBC報導，俄羅斯 2月入侵烏克蘭 ，但普遍認為，俄國 軍事指揮官忽視烏克蘭一種非傳統但效果顯著的武器，即春季融雪使道路泥濘難行的季節；有鑑於拿破崙和希特勒侵俄或前蘇聯時均遇過類似問題，如今俄軍重蹈覆轍，足見其侵烏前規劃與籌備不足。

俄國2月24日展開侵略烏克蘭的行動，時間點正值烏克蘭當地的「泥濘道路季」，或是俄語中的「解凍」(Rasputitsa)。這種現象一年會出現兩次，第一次在春季，冬寒退去春日融雪時，烏克蘭的地形和未鋪整道路會變得泥濘難行；第二次則在秋季，大雨使爛泥淤積，不利於行。

軍事專家認為，泥濘有助拖慢俄軍在烏克蘭全境的行進速度，尤其是北部；網路上有許多影像顯示，俄軍坦克、卡車和其他裝甲車深陷爛泥，被棄置在烏克蘭泥濘道路或原野中。

研究俄國的分析師與軍事專家有些難以置信，他們表示，俄國軍事指揮官應為烏克蘭地面情況做更完善的準備，以避免烏克蘭春泥季的困境。

過去歷史也有類似情況；拿破崙(Napoleon Bonaparte)1812年征戰俄羅斯時，遇到的知名難題就是泥濘道路；希特勒軍隊1941年揮軍入侵前蘇聯，也因為道路泥濘難行而面臨後勤問題。過去幾周，俄軍也難逃相同困境。

費城智庫外交政策研究所(FPRI)研究員海斯(Maximilian Hess)表示，俄文中還有「Rasputitsa」一詞來描述烏克蘭泥濘季，這是烏克蘭人的戰術優勢，這對烏北更重要，因為該處有更多樹林。

海斯表示，俄國未能因應烏克蘭泥濘季，顯示軍事專業出現實質問題，俄國已操演過這些軍演，練習入侵外國快十年，但他們仍未想到或因協調不足未能把對的軍隊放在對的位置，也未採取最佳做法來解決過去數百年來已知的泥濘難題。

英國智庫「皇家三軍聯合研究院」(RUSI)研究員伊凡斯(Sam Cranny-Evans)指出，雖然俄國軍車多半能在烏克蘭泥濘中行進，但問題在於這麼多車都用同一條道路，有基本「地形機械學」的軍事指揮官都可預見此問題。

伊凡斯表示：「很多俄國軍車能在泥濘道路行駛，但前提是這些車不要都用同一條車道。」