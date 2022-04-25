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普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

復活節俄續轟炸 澤倫斯基：邪惡不會摧毀烏克蘭

編譯陳韻涵╱綜合24日電
東正教復活節，俄軍不休兵。圖為在烏克蘭東南部，靠近聶伯河附近的烏軍24日舉行復活節儀式。(美聯社)
東正教復活節，俄軍不休兵。圖為在烏克蘭東南部，靠近聶伯河附近的烏軍24日舉行復活節儀式。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭第三個月，戰事邁向新階段，24日正值東正教復活節，但俄軍未停火且持續空襲與砲擊烏南港市馬立波(Mariupol)最後據點亞速(Azovstal)鋼廠，以及東部頓巴斯(Donbass)地區；英國國防部推文表示，烏軍在頓巴斯多處勇退俄軍；烏克蘭政府提議舉行特別談判，拯救亞速鋼廠受困守軍與平民。

堅持烏克蘭戰事順利的俄羅斯總統普亭24日在莫斯科出席東正教復活節活動。(美聯社)
堅持烏克蘭戰事順利的俄羅斯總統普亭24日在莫斯科出席東正教復活節活動。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基24日在首都基輔聖索菲亞主教座堂，發表東正教復活節視訊演說時表示，「邪惡」不會摧毀烏克蘭，並向神祈禱把快樂還給孩童並慰藉哀慟的母親。他說：「我們將克服黑暗時期，在這個日子，我和多數人都不穿亮麗服裝，我們正為光明理想奮戰。」

烏克蘭民眾多信仰東正教，許多人在戰爭陰霾下紀念復活節，不畏轟炸勇敢上教堂參加彌撒並悼念逝世親友。

英國國防部24日在例行公告中指出，俄軍上周在頓巴斯雖然斬獲部分區域，但面臨烏軍的遇頑強抵抗，元氣大傷。

該公告寫道，「俄軍士氣低迷，重新整備的時間有限，影響戰鬥力。」

另據英國國防部轄下國防情報局發布的觀察報告指出，烏軍多次擊退俄軍進攻，指俄軍受到環境、後勤和技術挑戰，而烏軍作戰積極主動且戰力得以快速復原。

東正教復活節前後，俄軍不休兵，繼續空襲烏克蘭南部港都馬立波的亞速鋼鐵廠。(路透)
東正教復活節前後，俄軍不休兵，繼續空襲烏克蘭南部港都馬立波的亞速鋼鐵廠。(路透)

在遭俄軍圍困的馬立波，烏克蘭武裝指揮官表示，雖然俄國總統普亭下令毋需強硬拿下亞速鋼廠，改採圍困策略逼躲藏軍民投降，但俄軍仍持續開火並採取「激烈行動」，並空襲鋼廠周遭的民生基礎建設。

烏克蘭極右派團體「亞速營」發布的影片顯示，鋼廠地下碉堡內有許多軍人、婦孺等平民避難，許多人「想看見陽光」、「想回家」，傾訴糧食快吃完。

馬立波第36陸戰旅指揮官伏林那(Serhiy Volyna)在24日公開的受訪影片中表示，俄軍空襲與砲擊鋼廠，「我們有不少人傷亡，情況嚴峻；許多人受傷，有些人性命垂危。守軍的槍彈、糧食、藥品嚴重不足，情勢迅速惡化。」

烏克蘭總統幕僚阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)表示，「已邀請俄方在亞速鋼廠圍牆附近，舉行一輪特別會談」，旨在達成馬立波的立即停火協議，開放人道走廊，並釋放或交換戰俘。

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