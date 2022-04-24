好誘人…樂透獎金愈來愈高 中獎率卻默默降低

勁球獎2015年改變部分規則，將勁球數目從59個增加到69個；這一改變導致中低額獎金的贏家增多，但也使頭獎更難開出。(Getty Images)

專家分析，勁球 (Powerball)樂透獎金愈來愈高，但投注者的獲獎機率並未因此增加。

勁球官網表示，得獎機率約為2億9220萬分之一，但仍有不少人躍躍欲試。

密蘇里州 樂透局執行董事裏爾登(May Scheve Reardon)表示，「周末彩票賣得很好，照慣例，開獎當天會有許多人下注。」

這並非近年來頭獎彩金首度創新高，勁球與兆彩(Mega Millions)已發行數十年，但史上前八大高額彩金都發生在2016年之後。

今日美國(USA Today)報導，這並非巧合。

樂透官員2015年調整中獎機率，降低中頭彩的機會，這也讓頭獎彩金容易達到新高層次；隨著獎金增加，投機者與第一次購買彩券的人也會想買張彩券試試手氣。

勁球1992年首次開獎，也是第一個嘗試新公式的樂透獎項。

勁球彩抽出五顆白球和一顆紅色的勁球，頭獎得主必須對中所有六個號碼；若對中勁球和少數白球的組合則可獲得金額較小的獎項。

2015年，密蘇里州樂透局增加白球數量並減少紅球數量，如此一來中頭獎機率便從1億7500萬分之一，變成2億9200萬分之一，但中小獎的機率則增加。

另一方面，兆彩1996年首次開獎，2017年10月調整中獎機率規則，中頭獎機率從2億5900萬分之一，變成3億200萬分之一，兆彩也將購買彩券的金額增至2元。

哈佛大學 統計學資深講師葛里克曼(Mark Glickman)說：「我猜，大家只是被巨額彩金吸引，平時可能不會買樂透的人，看到高額獎金時也會想嘗試。」

勁球當局指出，獲得小獎的機率是24.9分之一；葛里克曼解釋，這表示下注者有96%的時間會失去(買彩券)的2元而一無所獲。

葛里克曼表示，樂透當局很聰明且透過精算，偶爾會開出小獎讓投注者覺得獲勝，但實際上只是統計觀點差異，下注者的勝率不會太高，除非是極不尋常的情況。