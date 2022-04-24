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抑制通膨 葉倫考慮調降中國進口關稅

編譯黃淑玲／綜合外電
財政部長葉倫。(美聯社)
財政部長葉倫。(美聯社)

財政部長葉倫(Janet Yellen)在一場電視訪談中表示，調降中國商品關稅的做法，值得考慮，因為將可對壓低通貨膨脹產生「想要達到的效果」。美國現在的通膨率已經飆到40年來最高。

葉倫22日接受彭博電視「權力平衡」節目訪問時說：「我們一直都在審慎檢視對中國的貿易策略。」主持人衛斯汀問她，是否解除前總統川普所加徵的中國商品進口關稅時，葉倫回答：「這值得考慮。我們當然盡所能地來應對通膨，如此可望有一些想要達到的效果。我們正在研究這類做法。」

葉倫強調，行政團隊一直都想盡辦法協助降低美國物價，例如，拜登總統已下令釋出部分戰略儲油，來幫忙緩解供應鏈問題。

降中國關稅 可降通膨1.3百分點

彭博指出，根據彼得森國際經濟研究所(PIIE)上個月發表的研究，取消川普時代對來自中國的商品廣泛加徵的關稅，可以降低美國通貨膨脹率1.3個百分點。

美國3月消費者物價指數(CPI)比去年同期急升8.5%，繼續改寫40多年新高；民調發現，民眾對拜登政府最主要的不滿就源於通膨高漲。

就在葉倫受訪前一天，白宮副國家安全顧問辛赫(Daleep Singh)也提議，美國可調降不涉及戰略問題的中國商品關稅，包括自行車與服飾之類的產品，以協助對抗通膨。

他認為，川普政府所開徵的關稅，或許提供給美國一些談判的籌碼，但並未達成戰略目的。降低那些非戰略產品的關稅，而把焦點就放在更具戰略意義的領域，諸如關鍵科技，會是更佳的選擇。

通膨壓力大 影響期中選舉席次

另據路透報導，通膨是拜登最關切的問題之一，隨著能源、食品和其他民生必需品價格漲上天，他的民意支持度直直落。

今年11月的期中選舉，他所屬的民主黨大有失去國會多數席次的危機。

葉倫在另一個CNBC的訪問中則提到，美國的通膨可能已經到頂，但是物價仍然會在高水準持續「再久一些」。

葉倫去年在接受紐約時報專訪時，就曾質疑川普政府加徵中國商品關稅的設計不良，未認清問題癥結所在和美國利益，反而是對消費者課稅

而在中國國務院副總理劉鶴二度向美國提出降低關稅要求後，葉倫受訪時明確表示，美國希望中國履行美中第一階段貿易協議的採購承諾，並將考慮以對等方式降低部分對中關稅。

關稅 葉倫 川普

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