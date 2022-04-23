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美英兒童不明肝炎病例激增 與新冠疫苗無關

編譯林梅婕／綜合22日電 
近日美國、英國和部分歐洲地區開始出現兒童感染肝炎案例激增的情況，各國公共衛生單位目前仍在調查原因，包括是否可能由新冠肺炎引起。圖為加州一處醫院的加護病房。(Getty Images)
近日美國、英國和部分歐洲地區開始出現兒童感染肝炎案例激增的情況，各國公共衛生單位目前仍在調查原因，包括是否可能由新冠肺炎引起。圖為加州一處醫院的加護病房。(Getty Images)

近日美國、英國和部分歐洲地區開始出現兒童感染肝炎案例激增的情況，各國公共衛生單位目前仍在調查原因，包括是否可能由新冠肺炎引起，但已初步排除與新冠疫苗有關。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，阿拉巴馬州自去年10月共發生九起1至6歲兒童感染肝炎的案例；英國則是從今年1月開始，共有108名10歲以下的兒童感染肝炎；另外，據歐洲疾病預防控制中心(ECDC)的統計，在丹麥、愛爾蘭、荷蘭和西班牙也有少數案例。

肝炎雖然屬於常見的感染疾病，一般是肝炎病毒、或長期飲酒過量導致，但兒童罹患肝癌的情況卻相當罕見。

根據科學期刊「歐洲監控」(Eurosurveillance)一篇研究，以蘇格蘭為例，通常一整年感染肝炎的兒童不超過四人；但今年1月以來，該國已有14名兒童因不明原因罹患肝炎，英國諾廷翰大學(University of Nottingham)病毒學教授歐文(Will Irving)表示：「這是一種非比尋常的現象，我們還有很多研究需要做。」

肝炎的病症包括尿液和糞便顏色異常、嘔吐、疲勞，以及眼睛和皮膚發黃、俗稱黃疸的狀況；患者最嚴重可能需要接受肝臟移植；而英國這些感染肝炎的兒童，共八人需要移植，阿拉巴馬則有兩人。

根據世衛組織(WHO)統計，截至4月11日尚未有兒童死亡。

然而，在英國感染肝炎的兒童，對目前已知肝炎病毒的所有檢測結果都呈陰性；英國衛生安全局分析，其中一種可能是腺病毒感染導致。

目前的英國案例中，高達四分之三的患者都有驗出腺病毒；阿拉巴馬州的九起案例中，則全部都驗出腺病毒。

腺病毒感染可能造成一般感冒或膀胱發炎，但已知的腺病毒中還沒有一種是可以引發肝炎的；因此英國衛生安全局最近正調查，腺病毒基因是否出現突變。

這些兒童患者中有少數人罹患過新冠肺炎；當局已排除新冠疫苗觸發肝炎的可能性，因為沒有任何一位肝炎患者接種過新冠疫苗。

英國 阿拉巴馬州 疫苗

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