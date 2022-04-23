疫情又升溫 多所大學恢復口罩令

由於新冠病例攀升，紐約等數州的多所大學頒布口罩強制令。圖為紐約市哥倫比亞大學要求在教室內戴口罩。(美聯社)

2022年大學學年還剩最後幾周就要結束，卻因新冠疫情 升溫再次被打亂陣腳。為防堵疫情擴散，部分大學恢復口罩 令，有的改為線上課程並縮減大型聚會規模。包括華府、紐約、賓州、麻州、康乃狄克州和德州的大學都重新實施一系列防疫措施，華府的霍華德大學(Howard University)則因病例激增，轉為遠距上課。

從入學就遇到疫情…今年升大四學生 還未享受過「正常」校園

這是全美大學連續第三個學年被COVID-19顛覆；也代表即將升上大四的學生，一直沒有機會經歷「正常」的大學生活。

因為Omicron變體BA.2子變體繼續迅速傳播，最近幾周，幾個東北城市的感染病例和住院人數增加。紐約州北部的羅切斯特大學、康乃狄克大學、緬因州鮑登學院和紐約市哥倫比亞大學，都宣布在教室內戴口罩等等的類似防疫措施。

麻州私立威廉姆斯文理學院(Williams College)上周才剛允許教授決定是否在課堂要求戴口罩，幾天後，隨著病例增加，又恢復了室內戴口罩規定，比以前還要嚴格。

除了美國大學(American University)，喬治城大學和喬治華盛頓大學也恢復室內口罩要求；霍華德大學是唯一改採線上授課的學校；春季學期22日結束，大多數學生期末考試將自下周開始。5月7日的畢業典禮究竟會如何舉行，仍待校方宣布。

喬治華盛頓大學大四生德格魯特(Lia DeGroot)在學校解除口罩禁令那一周內沒敢脫下口罩，她說：「我不認為人們對戴口罩非常不滿，在疫情破壞的所有事情中，戴口罩是相對較小的事；我想這是很多學生都有的心態。」

但在許多學生急著戴回口罩的同時，抱怨聲也隨之而來；「我們厭倦了口罩。」哥倫比亞大學金融工程研究生蘇達哈卡(Neeraj Sudhakar)說： 「我們的疫苗接種率可能有99%，我認為我們只需繼續面對疫情、把它視為地方性傳染病，而不是重回過去兩年的做法。」

費城 住院率下降 口罩令恢復4天又解除

另外，費城的新冠感染率4月增加了一倍多，18日恢復強制戴口罩規定，導致賓州大學和天普大學再次要求戴口罩；不過費城公衛當局21日晚間宣布解除室內戴口罩，但這些大學並沒有跟著做出變更。

費城衛生局指出，有鑒於「住院率下降和確診數的平均」，費城衛生委員會(Board of Health)表決同意廢除室內口罩強制令，僅僅實施四天。