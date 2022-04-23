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新冠病毒連續2年 成美國第3大死因

記者張聲肇／綜合報導
聯邦疾病防治中心(CDC)初步資料顯示，新冠染疫死亡去年連續第二年是美國第三大死因，緊隨在心臟病和癌症之後。圖為加州聖地牙哥一間醫院，正在救治新冠病患。(歐新社)
聯邦疾病防治中心(CDC)初步資料顯示，新冠染疫死亡去年連續第二年是美國第三大死因，緊隨在心臟病和癌症之後。圖為加州聖地牙哥一間醫院，正在救治新冠病患。(歐新社)

聯邦疾病防治中心(CDC)初步資料顯示，新冠染疫死亡去年連續第二年是美國第三大死因，緊隨在心臟病癌症之後。

CDC在22日公布的每周死因與死亡統計報告指出，包括所有年齡的所有死因，死亡率去年比前年高出1%，但是，死於新冠病毒的比率則激增20%。2020年美國所有死亡人口當中，有十分之一死於新冠病毒感染，2021年增為八分之一。

CDC說，2021年，死於新冠病疫的人數約41.5萬，死於心臟病和癌症各為69.3萬和60.5萬。同年，感冒不再名列美國的前十大死因，自殺成為第十大死因。

以族群分布而論，2021年和2020年無異，非裔、北美印第安人和阿拉斯加原住民的死亡率最高，各族裔死於新冠病疫的比率則2021年比2020年平均得多。2020年病疫初襲美國，有色人種和少數族裔的染疫死亡率遠高於白種人。

例如，2020年全國死於新冠病疫的人當中，非裔佔16%，去年降為13%；西裔也從19%降到16.5%；白人則從60%增為65%。

以年齡層論，2021和2020都是85歲以上的老人死於新冠病疫的比率最高，不過，去年比前年有見降低。其他年齡層的死亡率則去年高於前年。

CDC說，前述統計與分析凸顯「有效干預」的重要性，「我們必須設法對各社區提供平等的治療，視其需要進行有效的干預，才能防止新冠病疫引起的死亡。」

CDC 心臟病 癌症

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