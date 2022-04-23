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華府校園槍案4傷 槍手上傳開槍影片還嗆「等警察來抓」

編譯林梅婕／綜合22日電
華府警察局發布，23歲的史賓賽是槍擊案重要關係人。(華府警察局)
華府警察局發布，23歲的史賓賽是槍擊案重要關係人。(華府警察局)

華府一棟公寓22日下午傳出槍擊案，據悉槍手從公寓的窗戶對外開槍，造成三名成人和一名未成年受傷，一所學校遭到封鎖；警方鎖定嫌犯為維吉尼亞州的23歲男子史賓賽(Raymond Spencer)，經過五個小時的搜索後，發現史賓賽在案發附近一棟公寓內身亡。

警方聲稱，史賓賽在案發當下於網路論壇「4chan」上發表多次具有「主動威脅」性的留言；他先是在3時24分寫下「親愛的上帝請原諒我」，3時30分又寫下「他們(警察)搜查的地方根本不對XD」，最後3時36分寫下「等警察來抓我」。

案發時，史賓賽在論壇「4chan」上的留言。（取材自4plebs）
案發時，史賓賽在論壇「4chan」上的留言。（取材自4plebs）

當局表示傷者包含一名50多歲男子和30多歲女子，兩人傷勢較重，但情況已經穩定；另外一名12歲女童受到輕傷，另一名女子則是被子彈輕微擦傷。

華府特區驚傳槍響，圖為現場的一名傷者。(Getty Images)
華府特區驚傳槍響，圖為現場的一名傷者。(Getty Images)

華府都會警察局(MPD)先前在推特上貼出史賓賽的照片，稱「警方正在尋找照片中的人，他涉及華府范奈斯大道(Van Ness Avenue)的槍擊案，此人是維州費爾法克斯(Fairfax)來的23歲男子史賓賽。」據稱警方是透過史賓賽在社群網站的發文，鎖定他與案情有關。

華府特區驚傳槍響，圖為華府警察局護送民眾到安全區域。(歐新社)
華府特區驚傳槍響，圖為華府警察局護送民眾到安全區域。(歐新社)

案發地點位於華府范奈斯大道(Van Ness Avenue)和康乃狄克大道(Connecticut Avenue)一帶，警方大約在當天下午3時30分接獲報案，民眾通報目擊一名身穿黑色上衣的男子從窗戶對外開槍。

華府特區驚傳槍響，圖為華府警察局與聯邦探員持槍趕到現場。(Getty Image...
華府特區驚傳槍響，圖為華府警察局與聯邦探員持槍趕到現場。(Getty Images)

如今網路上充斥各種與案發現場有關的影片，其中一段來自史賓賽在「4chan」上傳的影片，內容為透過狙擊鏡看出去的畫面，正在街上四處搜索目標並連續開槍；警方僅表示，網路上的影片是否確實與案情有關還有待查證。

※影片內容可能引起不安

來源：WUSA9

下午4時30分，有目擊者看見警方護送一名被上手銬、身穿黑色塗鴉上衣的男子上車。

艾莫曼在當天傍晚的記者會上表示，警方確實拘留部分逃離案發現場的人，但嫌犯並不在這些人當中；另外，附近一所學校還在封鎖中，有警方和部分學生待在裡面，將會盡快撤離到安全的地區。

華府特區驚傳槍響，圖為華府警察局與特勤局在現場附近逮捕一名男子。(歐新社)
華府特區驚傳槍響，圖為華府警察局與特勤局在現場附近逮捕一名男子。(歐新社)

根據當地媒體Fox 5的現場直播報導，目擊民眾指聲稱案發後有大批穿戴防暴裝備的警察持槍進入公寓；現場聚集數十輛警車和救護車，警方全程採「防禦姿態」，大批警力湧入護送民眾撤離。

華府特區驚傳槍響，圖為聯邦調查局特警小組趕到現場。(歐新社)
華府特區驚傳槍響，圖為聯邦調查局特警小組趕到現場。(歐新社)

有目擊者向Fox 5表示，他們聽到至少100聲槍響。霍華德法律學院(Howard Law School)一名學生則表示，她在午餐休息時間聽到多次槍聲，「沒有人知道該怎麼做，接著又聽到約20聲槍響，我們往范奈斯大道上逃離，然後又一輪槍聲，不知子彈從哪裡來。」

警察 華府 槍擊

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