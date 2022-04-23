4歲女童遭祖母「灌威士忌」致死 母竟旁觀未阻止

巴頓魯治警方調查一名四歲女孩死亡案時發現，死者的祖母羅克珊‧瑞克德(左)強灌她喝下半瓶威士忌，死者的母親卡賈‧瑞克德(右)在旁觀看，任由女兒酒精過量死亡。(巴頓魯治警察局)

路易斯安納州 巴頓魯治(Baton Rouge)警方正在調查一起兒童死亡意外，一名4歲女童被祖母強迫喝下威士忌後死亡，母親在場但並未阻止，兩人皆被控一級謀殺罪。

東巴頓魯治驗屍官辦公室解剖確認女童死因為急性酒精中毒。官方聲明女童的死亡方式被判定為謀殺。

調查人員表示受害女童祖母羅克珊．瑞克德(Roxanne Record)，現53歲，與28歲的母親卡賈．瑞克德(Kadjah Record)22日被關押，兩人各被控一項一級謀殺罪。

警方21日獲報一名孩童昏迷無反應，警員早上11時左右前往位於瓦利斯街(Wallis Street)的事發地點。

根據羅克珊逮捕令資訊，消防員與緊急醫療救護人員在警方到達前已經在家中搶救女童，但並未成功。

警探調查發現女童的祖母強迫她喝下一瓶威士忌，當下母親在一旁觀看。女童的血中酒精濃度(BAC)為0.680%。

文件紀錄表明當時女童祖母與母親情緒不佳，可能喝下放在櫃子上的威士忌，祖母涉嫌強迫女童喝完瓶中剩下的酒，可能超過半瓶。女童在走廊以跪姿被迫喝酒，母親在一旁但並未阻止女童祖母行為。

羅克珊告訴調查員她「搞砸了」，且想要替女童死亡「負起全部責任」，還說：「這太超過了」、「她毀掉所有人的生活」。

逮捕令提到卡賈承認看見母親拿著酒瓶離開廚房，而且返回時酒瓶已經空了，隨後看見孩子已經失去知覺，但調查員表示卡賈的說詞反覆。

目前調查仍持續進行中。兒童與家庭服務處(DCFS)表示，對此事件感到震驚，但聲明也指出，州法禁止該部門評論、甚至承認涉及一名兒童虐待或照顧疏忽的潛在調查；因此。該案調查目前不對外透露。