俄州也爆「快閃搶劫」 10蒙面匪徒闖LV…5分鐘掃空逃逸

俄亥俄州一家LV精品店在光天化日遭到歹徒哄搶，圖為歹徒結夥進入店內。(俄亥俄州漢密爾頓郡警察局)

俄亥俄州 辛辛那提東北部的購物中心Kenwood Towne Centre的路易威登(Louis Vuitton)精品店遭遇搶劫事件，近十名蒙面劫匪將精品店陳列商品一掃而空，價值14萬元；這是辛辛那提一帶首次遭遇到大型「快閃搶劫」(Flash mob)事件。

20日下午3時許，約八至十名蒙上滑雪面罩、帶著手套的劫匪在購物中心門前下車後，直接衝進二樓的路易威登精品店，強行推開店內員工，在多名顧客面前開始橫掃所有陳列展示的商品，直到幾近一掃而空為止。

劫匪得手後，拿著贓物離開購物中心，坐上黑色轎車及深灰色多功能車(SUV)逃逸，沿著71號州際公路(I-71)向北揚長而去；這宗快閃搶劫前後不到五分鐘，快到保全人員都無法及時趕到，阻止事件發生或壓制劫匪。

俄亥俄州一家LV精品店在光天化日遭到歹徒哄搶，圖為歹徒在店內動手搶劫。(俄亥俄州漢密爾頓郡警察局)

漢密爾頓郡(Hamilton County)警局原先說，遭劫的商品總值高達41萬3000元，惟之後下修為14萬元；警方還說，這起事件沒有造成傷亡，劫匪仍在追查中。

儘管快閃搶劫事件在美國愈發普遍，但是在辛辛那提一帶恐怕還是頭一遭。

俄亥俄州一家LV精品店在光天化日遭到歹徒哄搶，圖為歹徒抱著贓物奪門而出。(俄亥俄州漢密爾頓郡警察局)

此外，全國零售聯盟(NRF)指出，全國四分之三的零售業者表示，自去年以來，有組織的劫案呈增加趨勢，已不僅止於高端產品；該行業現在每10億元營收 ，就有70萬元遇劫損失，在在顯示出美國快閃搶劫問題的嚴重性。

而像路易威登這樣的精品店更是容易成為劫匪的眼中釘，去年芝加哥的精品店遭遇14名快閃劫匪闖入行搶，幾個月後，這座城市的其他路易威登精品店再度遭遇類似事件。

造成此類事件激增的原因，包括部分地區過於寬鬆的刑罰，代表性的是加州 不將低於950元的搶劫或盜竊列為重罪，導致遭到拘留、起訴的機率大降；以及網路發達之下，易於銷贓、結夥做案，乃至各種影像流出而衍生的模仿犯等。