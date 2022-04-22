與華郵揭發右翼藏鏡人同名同性 英女慘遭「肉搜」霸凌

華盛頓郵報記者泰勒·羅倫佐(Taylor Lorenz)日前揭發右翼團體「Libs of TikTok 」的推特 幕後營運名單，19日卻反遭一名英國網紅媽媽琪雅·瑞奇克(Chaya Raichik)控訴，因為她不巧與其中一名營運者同名同姓，遭到網友肉搜，讓她不堪其擾。

保守派團體Libs of TikTok又被部分自由主義者視為極端主義分子，羅倫佐於本周公開該團體幕後營運者的推特帳號，其中一名營運者的姓名正巧和瑞奇克同名；造成瑞奇克被網友騷擾和霸凌 ，她父母親的住址甚至還被公開。

身為網紅的瑞奇克在社群媒體Instagram上擁有2萬2400名追蹤者，根據她上傳的幾段影片，她多次強調自己並非華郵記者名單上的人，「我試著用最樂觀的態度來看待這場荒謬的鬧劇，但情況已失控，我和我的家人都感到非常害怕」。

瑞奇克也公開自己收到威脅的私訊截圖，內容包括「騙子、你是個卑鄙的騙子，是撒旦川普的追隨者」，以及「你是這個世界混亂的禍源，齷齪又噁心，他們應該把你的孩子安置到安全的地方，你不配為人父母，希望你的身軀會在地獄裡腐爛」。

接著瑞奇克將矛頭指向羅倫佐，呼籲她出面阻止網友對她的霸凌：「這都是你的錯！你必須為我澄清，你公布名單上的人並不是我，這些網友已在推特上公布我父母親的住址！如果我的父母有個三長兩短，你必須負責！」

瑞奇克也強調自己從未去過華府，而名單上與她同名的人是個房屋仲介，自己更沒有仲介執照；其次，她也沒有推特帳號，「我是個猶太人，所以跟我同名的人很多」。

羅倫佐20日也立刻回應，要求她的30萬名推特粉絲不要再去騷擾瑞奇克；她將瑞奇克的Instagram帳號截圖到推特上，附文寫道：「這個人並不是Libs of TikTok的營運者，他也沒有使用Instagram。」