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川普家族又一人 長子小唐納被約詢國會暴亂

編譯林梅婕／綜合21日電
繼前總統川普的女兒伊凡卡、女婿庫許納之後，川普的長子小唐納近日也將接受國會暴動調查委員會約詢。(路透)
繼前總統川普的女兒伊凡卡、女婿庫許納之後，川普的長子小唐納近日也將接受國會暴動調查委員會約詢。(路透)

美國廣播公司(ABC News)報導，前總統川普的長子小唐納(Donald Trump Jr.)收到國會暴亂眾院調查委員會的約談傳票，將在未來幾天自主赴約，成為川普家族中第三名被約談的對象。

本月初川普的女兒、前白宮資深顧問伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)才出席眾院調查委員會遠端作證，時間長達八個小時；當時外界就曾預測，小唐納會是下一個被約詢的人。

伊凡卡的丈夫、同樣是前白宮資深顧問的庫許納(Jared Kushner)則是川普家族第一個約談作證的成員。

美國廣播公司消息來源指出，前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)向委員會提供的證據包含向內部人士發出的多則訊息，小唐納是其中一人。

針對梅杜斯的簡訊內容，委員會主席、共和黨籍眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)指控白宮「毫無疑問」對暴亂一事知情。

錢尼引述事發當天小唐納向梅杜斯發出的簡訊內容：「他必須盡快譴責暴亂的行為」，梅杜斯回覆「我同意，我正在努力」，小唐納接著回「我們必須從橢圓辦公室這邊發出聲明，他必須帶頭，這事已經超出控制範圍了」。

此外，小唐納的未婚妻金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)本月18日被人看見前往華府西南「歐尼爾眾院辦公大樓」(O'Neill House Office Building)，那裡正是眾院調查委員會辦公室。

據國會山莊報(The Hill)報導，季伏爾已在2月曾被眾院調查委員會約談；3月又收到傳票，季伏爾的律師塔科皮納(Joseph Tacopina)表示：「季伏爾在傳票的威脅下，同意單獨與委員會面談，善意地提供相關證據以及事實真相。」

眾院調查委員會預計今年6月舉辦公開聽證會。

來源：MSNBC

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