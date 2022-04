新書爆麥康諾、麥卡錫私下罵川普「王八蛋」 想逼他離開政壇

新書披露國會眾院共和黨領袖麥卡錫(左)、參院共和黨領袖麥康諾(右)在去年1月6日國會暴動事件發生後,私下嚴批川普,但麥卡錫21日否認。(路透)

紐約時報記者馬丁(Jonathan Martin)、勃恩斯(Alexander Burns)合寫的爆料新書「這過不了關:川普 、拜登及美國未來之爭」(This Will Not Pass:Trump, Biden and the Battle for America's Future)披露,2021年1月6日國會暴動發生後的幾天裡,參院共和黨 領袖麥康諾 (Mitch McConnell)及眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)都曾對身邊人士說道,前總統川普應為煽動釀成死傷的暴動攻擊負責,兩人也信誓旦旦地說一定會把川普逼出政壇。

紐時21日報導,根據新書節錄,麥卡錫2021年1月10日在與眾院共和黨高層的電話會議中說,將要求川普立即辭職下台,因為「我已經受夠了這個人」。麥卡錫在電話會議中說,無法接受川普的所作所為,「沒人可以幫他辯護,沒人應該幫忙辯護」,因此他將對川普分析說,彈劾案應該會過關,川普應該主動請辭。

來源:CNBC Television

然而,接下來幾周中,麥卡錫與麥康諾立場轉變,並未與川普全面開戰,畢竟兩人都害怕遭到川普及挺川勢力報復。麥卡錫、麥康諾與川普唱反調的動力很快便冷卻,兩人都心知肚明的政治現實是,倘若進入表決,自己將處於與絕大多數共和黨國會同僚看法截然不同的窘境。

麥康諾曾對一名友人說道:「如果開會投票時,我只跟五個人站在同一邊,那我就當不了國會領袖。」

書中寫道,麥卡錫與麥康諾在國會暴動發生後,私下談話裡以「王八蛋」罵川普。麥康諾曾私下說道,如果煽動國會暴動還不能被彈劾,「真不知道還有什麼能構成彈劾」。

馬丁與勃恩斯在寫書過程中作了數百次採訪,訪問對象包括國會議員與政府官員,同時參考2020年總統大選重要發展的紀錄檔案。

麥卡錫否認:書中內容完全不實

麥卡錫21日發表聲明否認書中內容,並說新書描述的狀況「完全不實」,兩名作者在出版之前不曾當面向他查證。

勃恩斯則說:「對於消息來源提供內容具有百分之一千的信心。」

如果共和黨在今年11月期中選舉贏得眾院多數席次,57歲的麥卡錫可望出任眾院議長。