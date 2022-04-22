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月收5.99元…CNN+訂閱戶不到10萬 推出1個月就關閉

編譯洪毅／綜合21日電
CNN+串流服務才推出一個月就結束，圖為開張時在曼哈頓街頭的廣告。（Getty Images）
CNN+串流服務才推出一個月就結束，圖為開張時在曼哈頓街頭的廣告。（Getty Images）

華爾街日報(WSJ)報導，有線電視新聞網(CNN)於3月29日推出串流平台「CNN+」後，由於訂閱用戶少、收費高昂、恐成巨大錢坑，且定位難清、前景黯淡、同行競爭激烈等因素，讓CNN高層決定在推出僅僅一個月後，就決定於將本月30日關閉CNN+。

消息人士表示，CNN+迄今的訂閱用戶僅不到10萬人，而且在AT&T「剝離」擁有CNN的華納媒體(WarnerMedia)，與探索公司(Discovery, Inc.)於本月初合併組成新公司「華納兄弟探索」(Warner Bros. Discovery)後，Discovery的高層認為每個月5.99元收費是不可持續的。

前華納媒體執行長齊拉(Jason Kilar)為開發CNN+斥資達3億元，且計畫未來幾年內再投入7億5000萬元；CNN候任董事長兼執行長李克特(Chris Licht)在21日內部會議上批評AT&T及華納媒體成立CNN+的決策，表示儘管推出一個月就收攤造成「糟糕局面」，但關閉CNN+「艱難而有必要」。

受限於CNN電視付費用戶的合約，讓CNN+沒有CNN即時新聞的優勢，泰半都是訪談節目，前景恐怕有限，而且華納旗下本來就有另一個專供娛樂的知名串流平台：HBO Max；華納兄弟探索執行長薩斯拉夫(David Zaslav)上周也說，他寧願將娛樂及新聞的串流平台合而為一，也不要各自營運。

況且在新聞業經營串流平台本已困難的局面下，CNN+還有一個巨大的競爭對手：福斯新聞(Fox News)推出的福斯國家網(Fox Nation)已吸引超過100萬名用戶。

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