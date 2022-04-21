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沒口罩令 FAA仍對機上鬧事「零容忍」

編譯孫梁／綜合20日電
紐約甘迺迪機場裡，一只口罩被丟棄在地面；搭機戴口罩已非強硬規定，聯邦航空管理局對旅客在機上鬧事的行為仍將維持「零容忍」的政策。（Getty Images）
紐約甘迺迪機場裡，一只口罩被丟棄在地面；搭機戴口罩已非強硬規定，聯邦航空管理局對旅客在機上鬧事的行為仍將維持「零容忍」的政策。（Getty Images）

儘管聯邦法官18日駁回拜登政府對飛機和火車等捷運交通工具的口罩令，運輸安全局(TSA)也隨即停止執行飛行乘客必須戴口罩的規定，但聯邦航空管理局(FAA)對旅客在機上鬧事的行為仍將維持「零容忍」的政策。

FAA去年接到5981起旅客違規的報告，其中有關戴口罩的爭議超過70%。在運安局不再強制實行口罩令後，各航空公司宣布戴口罩成為選項，立刻生效。

為了因應航空公司和空乘人員報告的旅客鬧事等不守規矩的行為激增，FAA去年1月宣布實行零容忍政策，處罰措施從過去的警告和教育升級為巨額罰款，甚至可能追究刑事責任。

空乘人員及其工會報告說，疫情期間發生的旅客謾罵與攻擊事件大幅增多，FAA已將80起旅客鬧事案件移交給聯邦調查局(FBI)處置。

FAA局長諾倫(Bill Nolen)表示：「旅客在飛機上鬧事很危險，需要付出高昂代價，大家一定要知道，空中不能發生不安全的行為，維持零容忍的政策有助於我們預防和懲罰不安全的行為。」

另外，美聯社和NORC公共事務研究中心20日公布調查顯示，56%民眾支持繼續維持飛機和火車等捷運工具的口罩令，24%的人反對，20%的人沒有意見。

調查是14至18日採訪1085人的結果，調查顯示兩黨對戴口罩的分歧巨大，80%的民主黨人贊成戴口罩，反對者只占5%。而共和黨人則是45%的人反對，支持者為33%，22%的人沒表態。

多數美國人繼續支持口罩令，正值人們對染疫的擔憂處於疫情爆發兩年來最低，只有20%的人仍特別擔憂自己和家人感染，而一個月前特別擔憂的還是25%，去年12月和今年1月Omicron爆發時則高達36%。如今48%的人毫不擔憂染疫，33%的人有點擔憂。

肯州Leitchfield鎮83歲的貝蒂·哈普(Betty Harp)說：「疫情還沒有退去，戴口罩還應再堅持一段時間。」

72%的民主黨人認為，在人口聚集的地方應帶口罩，但持這種看法的共和黨人只有25%，49%的共和黨人反對。

紐約甘迺迪機場兩名旅客戴著口罩；搭機戴口罩已非強硬規定，聯邦航空管理局對旅客在機...
紐約甘迺迪機場兩名旅客戴著口罩；搭機戴口罩已非強硬規定，聯邦航空管理局對旅客在機上鬧事的行為仍將維持「零容忍」的政策。（Getty Images）

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