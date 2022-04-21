減碳排 白宮砸60億元救核電廠…迄今最大手筆

拜登政府為了對抗氣候變遷，推動60億元計畫挽救可能關閉的核能發電廠。（美聯社）

拜登 政府推動60億元計畫，挽救可能關閉的核能發電廠，稱持續使用零碳排放的核能是對抗氣候變遷 的有效辦法，這也是聯邦政府迄今對有財務困難的核能反應爐最大手筆投資。

能源部 在官員宣布後告訴美聯社，民營核能信貸計畫的認證和招標程序19日啟動，旨在搶救陷入財務危機的核電反應爐擁有者或運營商。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，基於財務因素而須關閉反應爐的核電反應爐擁有者或運營商，即符合補助申請資格；第一輪獎勵將優先救助已宣布關閉計畫的對象，第二輪補助則會協助財務狀況不佳的單位，經費由拜登總統去年11月簽署的1兆元基礎建設法案中提撥。

能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)說：「美國核電廠供應超過半數的零碳電力，拜登總統致力維持這些電廠運轉，達到潔淨能源目標。我們將動用所有資源與工具，在2035年前使用潔淨能源供電，其中包括優先考慮我們現有的核能機組達成零碳排發電，並維持領導這項重要工作參與者的經濟穩定。」

約三分之二的州表示，核電有助取代化石燃料。

過去十年來，全美關掉十多座商用核電反應爐，大多數電廠在執照到期前停止營運，主要是因為不敵便宜的天然氣競爭和便宜電價所致的鉅額損失，以及可觀的維護與整修費用。

能源部表示，核電廠接連關閉導致碳排放增加，空氣品質惡化，數千個高薪職缺消失，重創地方經濟。

目前至少25%的核電廠面臨危機，已有七具運轉中的反應爐廠商宣布，計畫在2025年讓反應爐退役。

美國大多數的核電廠建於1970年到1990年間，發電機組老舊；目前只有喬治亞州還有一座核電廠尚未竣工，其興建費用高漲，2月已宣布完工日期再次延後。

核能倡議組織「核能研究所」(NEI)表示，過去十年有20多具反應爐在州政府出手相救前面臨停機挑戰，伊利諾州曾花費7億元維持三具核能反應爐運作，並資助其他可再生資源發電廠恢復運轉。