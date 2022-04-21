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教育部調整聯邦學貸計畫 4萬人即刻豁免債務

編譯郭宣含／綜合20日電
聯邦學貸體制19日起調整，幫助逾360萬名依「收入驅動還款」計畫繳還學貸者，提高取得貸款豁免的機會。圖為群眾舉標語要求取消學貸。（Getty Images）
聯邦學貸體制19日起調整，幫助逾360萬名依「收入驅動還款」計畫繳還學貸者，提高取得貸款豁免的機會。圖為群眾舉標語要求取消學貸。（Getty Images）

聯邦教育部19日調整聯邦學貸體制，幫助逾360萬名依收入驅動還款(IDR)計畫繳還學貸數十年的債務人，提高取得貸款豁免的機會，其中4萬人可立刻符合豁免資格；同時拜登政府也臨時放寬部分償還計畫的規定。

有線電視新聞網(CNN)報導，教育部19日宣布的新舉措讓逾360萬至少還款三年的聯邦學貸債務人，更容易透過從現有的IDR計畫獲得豁免資格。截至3月底，聯邦學貸4300萬名債務人中，逾70萬人已獲得巨幅減免，總計逾170億元。

IDR有四類還款計畫，債權人可依個人收入與家庭人數，調低每月支付金額，避免積欠債務。IDR也承諾還款20至25年後可豁免債務；教育部指出，待19日行動完全執行後，數千名債務人可立即得到豁免。

CNN報導，另有4萬人可透過「公共服務貸款免除計畫」(RSLF)計畫即刻得到豁免資格，因為他們的信用(credit)將高於其付款額。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)19日表示：「學貸不該是終生刑期，但對於符合資格卻申請不到貸款減免的債務人而言，確實是如此。」

卡多納說：「今天教育部開始修改多年來的行政疏失，這些疏失導致本部無法向參加IDR計畫的部分債務人，兌現貸款豁免的承諾。」

全國公共廣播電台(NPR)近期一項調查發現，貸款服務業者對待和追蹤IDR債務人的方式並不一致，例如教育部用來轉帳給貸款服務業者的前幾版文件系統，無法追蹤部分計畫的還款額度，有些紀錄欠缺正確支付額的資訊；這表示債務人的還貸時間將比原本所需更長。

延展還債期限可快速協助難以每月還款的債務人，避免積欠貸款，不過註冊IDR計畫才是更好的作法，這樣他們每月可償還更低的金額，同時取得信用，邁向豁免資格。

自由派國會議員和消費者維權者稱讚教育部作法，不過許多人仍持續施壓拜登總統透過行政行動擴大學貸減免。

聯邦學貸體制19日起調整，幫助逾360萬名依「收入驅動還款」計畫繳還學貸者，提高...
聯邦學貸體制19日起調整，幫助逾360萬名依「收入驅動還款」計畫繳還學貸者，提高取得貸款豁免的機會。圖為一名學生走在史丹福校園裡。（美聯社）

教育部 貸款 拜登

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