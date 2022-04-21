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科技業亞裔女口音遭歧視 多被迫任行政職

記者胡玉立／綜合報導
圖為示意圖。（新華社資料照片）
圖為示意圖。（新華社資料照片）

最新研究發現，科技業的亞裔女性在職場面臨的困難，與白人女性截然不同；東亞、東南亞和南亞女性在研究中表示，因為口音受到歧視或被迫擔任行政職務等問題，最讓她們感覺到受忽視或歧視，也讓她們身處在比白人女性更嚴苛的工作環境中。

加州大學黑斯廷斯法學院(Hastings School of the Law)女權主義學者威廉斯(Joan Williams)表示，雖然亞裔女性在科技業的代表性比其他有色女性高，但她們並未因此免受挑戰。「亞裔美國女性提到許多最糟糕的經歷，」威廉斯說：「他們覺得自己被卡住，在領導職位上的代表性不足。」

工作環境比白女更嚴苛

「有色女性的經歷往往很相近，與白人女性大不相同。然而，職場上白人女性距離白人男性很遠，所以，這樣的發現，是非常強烈的聲明，」威廉斯表示。

威廉斯是「鎖定水母：科技界有色人種女性的工作場所經歷」(Pinning Down the Jellyfish: The Workplace Experiences of Women of Color in Tech)的合著作者，此研究報告依2019年至2020年跨種族人口統計定義，調查了200多位科技界女性；她們分享自己經常遭遇的偏見及這些偏見如何影響她們的工作。

東亞女性表示，自己被貶低、不受尊重、被套上刻板印象、被排除在外並被視為隱形的可能性，比白人女性高出42%。

被貼「永遠是外國人」標籤

南亞女性表示，她們在職場上相互競爭，被貼上「永遠是外國人」的刻板標籤，工作和語言能力常受質疑。一位印度女性指出，「我必須確保自己說的每句英語文法都正確，不能是口語化的；因為我覺得自己時刻受批判，文法對不對很重要。」

東南亞女性則表示，當有同事不高興時，她們覺得自己被迫提供對方情感支持的可能性，比白人女性高出57%。東南亞女性還覺得，自己常被框架為傳統女性角色，被派任行政職務，甚至是付出勞力的管家工作。

犯錯就被認為是缺乏天賦

總體來看，科技業有色人種女性比白人女性更易受質疑，調查受訪者認為，自己往往比其他同齡者更努力。威廉斯說：「因為她們的成功被低估，一犯錯就被誤認為缺乏天賦，只有努力讓自己好上加好；白人男性要是犯錯，更可能被認為只是不小心而已。」

威廉斯說，這些感受導致職場中的亞裔女性承擔了額外工作，包括管理超出其原本工作描述的企業多元化計劃。有色人種女性在科技業承擔了許多沒有報酬和不被彰顯的額外勞動，有時甚至是純當志工。

威廉斯指出，白人高管若要了解有色人種女性的企業經歷，需要更仔細研究誰被雇用、晉升和分到可晉級工作的人口統計相關數據。

威廉 亞裔 東南亞

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