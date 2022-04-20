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拜登加碼軍援烏克蘭 還將訓練烏軍使用榴彈砲

編譯潘勛／綜合19日電
俄軍全力展開在烏東攻勢，但仍繼續攻擊烏北。圖為月前發生俄軍屠殺案的基輔附近布查鎮，至今仍無電無水無瓦斯。11歲男童排隊等領救濟食品。(美聯社)
俄軍全力展開在烏東攻勢，但仍繼續攻擊烏北。圖為月前發生俄軍屠殺案的基輔附近布查鎮，至今仍無電無水無瓦斯。11歲男童排隊等領救濟食品。(美聯社)

拜登總統與盟國多位領袖19日視訊會商後決定，將向烏克蘭提供更多軍火，讓烏軍能抵禦傾巢而出、撲向烏東的俄軍；消息人士指出，拜登政府本周預計將再提供烏國大規模國防武器，規模約與上周宣布相當，也就是總數達8億美元。

路透報導，俄烏戰爭進入新階段，拜登總統與英國首相強生、加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)等多位袖在視訊會商之後立採行動；拜登估計幾天內再向烏國提供軍援，規模與上周相當；果真如此，那麼自2月俄軍入侵烏國以來，美國軍援烏克蘭就達30億元以上。

參加這次視訊高峰會的還有歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)、法國總統馬克宏、德國總理蕭茲、北約秘書長史托騰柏格上將及義、日、波蘭元首。

拜登總統19日與加拿大總理杜魯多、德國總理蕭茲、英國首相強森等多位盟國領袖舉行視...
拜登總統19日與加拿大總理杜魯多、德國總理蕭茲、英國首相強森等多位盟國領袖舉行視訊會議，討論強化軍援烏克蘭的具體措施。圖為拜登與各國領袖3月出席北約會議。(Getty Images)

拜登19日在新罕布夏州回答提問時坦承，美國將向烏國提供更多火砲；英相強生則對國會表示，俄烏戰爭將演變成火砲對轟，基輔當局需要更多火砲，英國將會提供，連帶還有很多種支援；杜魯多也表示將提供重砲。

美國目前已提供5000多萬發各式彈藥給烏國部隊，但烏軍每天都得消耗數萬發，估計未來數周戰事將更激烈，烏軍亟需進一步軍援。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)證實，拜登與多位盟邦元首視訊商談後，除決定軍援，還討論外交行動，另協調各國心力，要俄方經濟付出進一步代價，叫莫斯科當局負責；西方盟國將透過七大工業國集團(G7)、歐盟及北約組織(NATO)協調行動。

五角大廈發言人科比(John Kirby)拒絕透露接下來軍援的細節，表示有安全方面的顧慮；美國13日給烏國的軍援裡有18部榴彈砲系統，是第一批送給烏軍的重型武器；國防部另由陸軍及陸戰隊軍火庫裡撥發4萬枚砲彈給烏國。

科比另表示，美軍將訓練一小股烏軍如何以密接方式使用這些榴彈砲，訓練將在烏國境外進行；據估下一波軍援裡會有8部榴彈砲。

五角大廈要求匿名官員指出，俄軍目前在頓巴斯(Donetsk)區西南及伊久姆市(Izyum)南方發動有限攻勢，為接下來更大進攻預做準備；但過去幾周在烏國境內的俄軍面臨一堆補給問題，包括燃料及食物短絀，還被凍傷；官員指出，這批軍援接下來24小時內就由七架軍用運輸機送給烏國。

拜登 杜魯多 五角大廈

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