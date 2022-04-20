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鋼鐵廠成馬立波最後堡壘 俄下最後通牒

編譯陳韻涵／綜合19日電
俄軍全力圍攻亞速海的戰略港都馬立波市，市內的亞速鋼鐵廠已為烏軍死守的最後陣地。圖為亞速鋼鐵廠附近18日遭到俄軍轟炸，冒出濃煙，廠內外的汽車也被波及損毀。(美聯社)
俄軍全力圍攻亞速海的戰略港都馬立波市，市內的亞速鋼鐵廠已為烏軍死守的最後陣地。圖為亞速鋼鐵廠附近18日遭到俄軍轟炸，冒出濃煙，廠內外的汽車也被波及損毀。(美聯社)

俄羅斯軍隊包圍烏克蘭戰略港市馬立波(Mariupol)的亞速鋼鐵廠(Azovstal Iron and Steel Works)，該鋼鐵廠已成烏軍的堅強陣地；歐洲官員19日表示，馬立波數日內將落入俄軍之手；俄國國防部19日再發最後通牒，稱已開啟人道走廊，讓棄械投降的烏軍離開。

亞速鋼鐵廠是前蘇聯時代興建的鋼鐵廠，堪稱烏軍強大的堡壘，占地四平方哩的偌大廠區由厚實的水泥牆、鋼造門和強化地下空間組成，不乏碉堡和錯縱隧道。

華府智庫「美國企業研究所」(AEI)關鍵威脅計畫主任凱根(Frederick Kagan)說：「俄國將竭盡所能拿下亞速鋼鐵廠，主要是為了消滅這個區域，但代價不斐，外界將訝異人們能在這樣的設施內挺過大爆炸。」

鋼鐵廠母公司Metinvest發言人賈立納‧亞蘇拉(Galina Yatsura)表示，俄國撐腰的分離分子2014年試圖攻掠馬立波時，廠區地下碉堡就曾收容避難員工。

烏東頓內次克北部大城克拉莫托斯克市，19日遭到俄軍轟炸，烏軍正在檢視被炸的廠房。...
烏東頓內次克北部大城克拉莫托斯克市，19日遭到俄軍轟炸，烏軍正在檢視被炸的廠房。(路透)

烏克蘭官員表示，廠區內除了守軍外，還躲著1000多位平民；亞蘇拉表示，廠區最多可容納4000人，且存有可撐三周的充足糧食和水。

俄國軍方19日對鋼鐵廠發動新一輪空襲圍城，並再次發布最後通牒，籲烏軍投降。

烏克蘭情報單位表示，俄軍18日準備用三噸炸藥試圖夷平鋼鐵廠，「不管平民與難民藏身其中的事實」。

歐洲官員：馬立波數天內淪陷

紐約時報指出，拿下亞速鋼鐵廠對俄國總統普亭具象徵價值，他以根除納粹的主張揮軍進攻，而捍衛鋼鐵廠的守軍包括極右派亞速營(Azov Battalion)戰士和外國傭兵，後者不乏白人至上主義和法西斯分子；此外，拿下鋼鐵廠也會讓占領馬立波的俄軍更具優勢，得以掌控該區鐵路及海港。

歐洲匿名官員說：「我們預測，馬立波最終會完全陷落，許多平民死傷，我擔心情況會比首都基輔郊區的布查鎮(Bucha)還慘；普亭計畫5月9日宣布勝利、解放馬立波，因此我猜，馬立波過幾天就會全面被俄軍掌控。」

俄稱已開啟人道走廊 讓繳械烏軍離開

俄國國防部19日表示，已開啟一條人道走廊，讓自願繳械的烏克蘭軍人和民族主義武裝分子撤離，呼籲烏克蘭政府施壓軍方「停止無謂的抵抗」。

俄國 烏克蘭 普亭

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