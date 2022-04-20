俄軍新攻勢 奪烏東第一城…烏斷俄補給線 誓言戰鬥到底

烏東大城克拉莫托斯克市19日遭到俄軍轟炸，受傷居民逃出被炸的工廠。(美聯社)

俄羅斯軍隊18日對烏克蘭 東部展開「頓巴斯(Donbas)之戰」，俄羅斯外交部長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)19日宣布對烏戰爭邁入新階段；俄軍攻擊數百哩長前線上各個城鎮，並奪下第一個烏東城市克爾米納(Kreminna)，但烏軍也切斷俄軍補給線，烏克蘭總統澤倫斯基 19日表示將戰鬥到底，絕不屈降。

「一如俄國 一開始宣布的目標，烏東行動旨在全面解放盧甘斯克(Luhansk)及頓內次克(Donetsk)共和國。」俄國外長拉夫洛夫19日表示：「此軍事行動的新階段已展開，我相信現在是這場全面特別行動的關鍵時刻。」

拉夫洛夫回應是否會對烏克蘭動用核武時，他先駁斥這類指控來自烏克蘭與澤倫斯基，並提到美國與前蘇聯1987年簽署永不發起核武戰爭的宣言。

俄軍侵略烏克蘭戰爭進入新階段，在烏國到處轟炸。圖為在哈爾科夫市內住民宅區19日遭到俄軍轟炸，居民滅火救難。(美聯社)

澤倫斯基則在最新影片演說中表示，俄軍訴諸一切攻打烏克蘭，並批俄軍鎖定住宅區且殺害平民，歷史將永遠記住俄軍殘虐不仁；他也強調：「無論派多少俄軍前來，我們都將奮戰，我們會日復一日捍衛國家。」

澤倫斯基也表示，如果烏克蘭能拿到所需的一切武器，且與俄軍所用武器相當，那麼烏克蘭早已結束這場戰爭。

美聯社報導，俄國19日投入更多兵力，企圖拿下頓巴斯地區，控制烏東工業重鎮的煤礦與廠房；俄軍若成功掌控頓巴斯，形同將烏克蘭一分為二，並為俄國總統普亭獻上迫切的勝利。

美聯社報導，俄軍攻擊東北部城市哈爾科夫(Kharkiv)民宅區，造成至少四人死亡和三人受傷；東部城市克拉莫托斯克(Kramatorsk)也遭攻擊，至少一人死亡和三人受傷。

烏軍保衛基輔。(美聯社)

盧甘斯克州長蓋戴(Serhiy Gaidai)19日表示，俄軍已入侵並控制該州克爾米納市並拿下掌控權，估計至少逾200名平名死亡。

克爾米納市似乎是俄軍在烏東拿下的第一個城市，該市淪陷後，可望讓俄軍更接近克拉莫托斯克。

俄國國防部發言人指出，俄軍轟炸烏克蘭許多軍事地點，包括軍營和彈頭儲放倉庫。

英國情報顯示，俄軍持續增加對頓巴斯的轟炸與攻擊，但烏軍多次擊退俄軍進攻，而且俄軍依舊受到環境、後勤與戰術挑戰。

電訊報(Telegraph)報導，烏軍展開反攻，至少收復哈爾科夫Bazaliyaka、Lebyazhe和Kutuzivka三個城鎮，這些城鎮被視為切斷俄軍補給的戰略地點。