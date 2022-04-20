葉倫不出席 美將杯葛G20部分會議 抗議俄國入侵烏克蘭

美國及其它西方國家將杯葛部分有俄羅斯代表出席的20國集團(G20)會議，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。(歐新社)

「華盛頓郵報」19日報導，財政部部長葉倫 將杯葛本周在華府舉行的部分20國集團(G20)會議，表達抗議俄國 入侵烏克蘭 。財政部官員透露，葉倫將出席20日的財長會議，表達支持專程從基輔前來與會的烏克蘭財長，但其他有俄國代表出席的會議，葉倫將不會出席，其他一些西方國家也將跟進；由於被美國列入黑名單，俄國財長希魯阿諾夫預計將視訊與會。

本周的G20會議是自俄國2月24日入侵烏克蘭以後首度召開，成為各國領袖如何看待俄國侵烏的指標。G20許多重量級會員國已譴責俄國，但不包括中國和印度。開戰迄今，歐洲為首的許多國家依然非常仰賴俄國石油和天然氣，凸顯出美國和盟國雖然頻頻祭出制裁，俄國與許多國家的經濟關係依然盤根錯節。

財政部官員透露，葉倫在出席的會議上將譴責俄國，並呼籲各國將俄國阻絕於全球金融體系外。G7會員國都選擇缺席部分會議，而非完全杯葛。

批評者認為，葉倫不該缺席，應該把握跟俄國正面交鋒的難得機會，批判俄軍暴行；智庫「大西洋理事會」歐亞中心資深研究員柯恩表示：「美國將發言舞台讓給俄國，這是個錯誤。我了解許多與會代表不是專業的溝通者，但經過訓練，他們可以讓俄國的出席惹人嫌」。

此外，聯合國大會19日召開會議，討論列支敦斯登領銜提出的一項決議草案，這項草案要求安全理事會五個常任理事國動用否決權時必須提出正當理由。

這項獲得美國力挺的提案，旨讓常任理事國減少動用否決權。先前即已有人提出類似想法，現在因為俄羅斯入侵烏克蘭又被重新提出討論。美國駐聯合國大使湯瑪斯─葛林斐德說，「我們尤其關切俄國過去20年濫用否決權的可恥模式」，提案若過關，將讓安理會常任理事國「全體成員在當責、透明和責任上邁進一大步」。