避免俄中結盟 法總統候選人雷朋：戰後盼與莫斯科交好

中國副外長樂玉成19日接見俄羅斯駐中國大使時稱，不論國際局勢變化 都將持續加強兩國戰略合作。圖為中國外長王毅(右)今年3月30日在安徽會見俄外長拉夫羅夫。(新華社)

法國極右派總統候選人雷朋(Marine Le Pen)19日表示，若她當選總統，將在烏克蘭 戰爭結束後與俄羅斯 交好，以確保莫斯科不會與北京結盟。中國外交部則聲明表示，中國副外長樂玉成18日向駐俄大使德尼索夫(Andrey Denisov)表示，不論「國際風雲如何變幻」，中方將一如既往與俄方加強戰略合作，實現合作共贏。

雷朋24日將與現任總統馬克宏(Emmanuel Macron)進行第二輪決選。雷朋接受法國公共廣播電台採訪表示，「當烏克蘭戰爭結束、簽署和平條約時，在外交上，有必要避免出現可能是21世紀最危險的結盟。」她說：「如果我們讓世界第一大原料生產國俄羅斯與世界第一大工廠中國結盟，他們或許會結合成第一大軍事強權；我相信這可能是巨大危險。」

雷朋自稱在俄烏戰爭中站在烏克蘭這邊，因為她是國家主權支持者；但她過去長期崇拜俄羅斯總統普亭 ，一直希望法國及歐洲與普亭的俄羅斯結盟。

與此同時，中國外交部19日聲明表示，外交部副部長樂玉成18日與俄駐華大使德尼索夫會晤表示，不論「國際風雲如何變幻」，中方將一如既往與俄方加強戰略合作，實現合作共贏，攜手維護雙方共同利益，推動建設新型國際關係和人類命運共同體。

德尼索夫則表示，俄方始終視「發展對中關係」為外交優先方向，願按兩國元首指明的方向，進一步深化兩國全面戰略合作和全方位務實合作，不斷造福兩國人民，維護國際公平正義。

樂玉成另指出，今年第一季度中俄貿易額增長約30%，達到約382億美元，此增長顯示中俄兩國之間具有「巨大韌性」。

近年來，中國加強與俄羅斯結盟，兩國已成主要貿易夥伴；智庫卡內基莫斯科中心(Carnegie Moscow Center)數據顯示，中俄貿易額從2004年的107億元增長到2021年的1400億元。