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俄外交官接手「資訊戰」 散播反烏論調其他國家難防

記者張聲肇／綜合報導
俄國外交官利用不受干預的「發言權」，散播關於俄烏戰爭的不實資訊和俄國政府的宣傳資料。圖為俄羅斯駐聯國副代表鮑利安斯基(Dmitry Polyansky)11日在聯合國大會發言。(美聯社)
俄國外交官利用不受干預的「發言權」，散播關於俄烏戰爭的不實資訊和俄國政府的宣傳資料。圖為俄羅斯駐聯國副代表鮑利安斯基(Dmitry Polyansky)11日在聯合國大會發言。(美聯社)

世界各國政府和社群媒體日漸限制俄國國營媒體散播烏克蘭戰爭的不實資訊後，俄國外交官接下這一「資訊戰」的任務，利用臉書、推特等平台，淡化俄軍在烏國的惡行。

俄國駐外人員利用外交官身分，猛推母國媒體發出的不實訊息，另一目的是分化支持烏克蘭的國家，強化俄國的「資訊戰」攻勢。西方科技公司反制的方法，包括註明那些帳戶是俄國外交官的；在建議瀏覽網站名單中，把這些帳號移除，讓俄國外交帳號上傳的文章更難搜尋。

但社媒平台的反制成效相當有限，因為外交官有不受干預的「發言權」，只要俄國駐外人員認真散播不實資訊和俄國政府的宣傳資料，他們的帳號不會被關掉，反而更加活躍。

俄國駐外人員在各大洲都有好幾百個社媒帳號，集體運作起來，彷如海外宣傳部隊，還能針對不同國家、不同閱聽眾群發布「適合其口味」的內容，地主國政府莫可奈何。

牛津大學網際網路研究所假消息問題研究員史利卜斯(Marcel Schliebs)追蹤觀察300多個與俄國駐外領使館有關的社媒帳號，發現2月24日戰爭爆發後，俄國駐外人員每周上傳好幾千則訊息，在推特上每周點閱、回應的人次超過百萬。

俄國駐英國和墨西哥的外交人員特別熱中散播親俄言論與反烏論調，企圖製造「侵略有理」的印象。譬如，就俄國飛彈轟炸烏克蘭火車站，造成50人死亡的消息，俄國駐英使館就推文說，是烏克蘭人自導自演的。

這種種陰謀論，俄國駐英大使館上周在一天內就連續發出多篇推文，每一篇都有幾十萬人轉推、評論、點讚，評論當中，有好幾十則留言直言不諱指出，這是俄國的宣傳品。

俄國 烏克蘭 推特

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