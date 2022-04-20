俄外交官接手「資訊戰」 散播反烏論調其他國家難防

俄國外交官利用不受干預的「發言權」，散播關於俄烏戰爭的不實資訊和俄國政府的宣傳資料。圖為俄羅斯駐聯國副代表鮑利安斯基(Dmitry Polyansky)11日在聯合國大會發言。(美聯社)

世界各國政府和社群媒體日漸限制俄國 國營媒體散播烏克蘭 戰爭的不實資訊後，俄國外交官接下這一「資訊戰」的任務，利用臉書、推特 等平台，淡化俄軍在烏國的惡行。

俄國駐外人員利用外交官身分，猛推母國媒體發出的不實訊息，另一目的是分化支持烏克蘭的國家，強化俄國的「資訊戰」攻勢。西方科技公司反制的方法，包括註明那些帳戶是俄國外交官的；在建議瀏覽網站名單中，把這些帳號移除，讓俄國外交帳號上傳的文章更難搜尋。

但社媒平台的反制成效相當有限，因為外交官有不受干預的「發言權」，只要俄國駐外人員認真散播不實資訊和俄國政府的宣傳資料，他們的帳號不會被關掉，反而更加活躍。

俄國駐外人員在各大洲都有好幾百個社媒帳號，集體運作起來，彷如海外宣傳部隊，還能針對不同國家、不同閱聽眾群發布「適合其口味」的內容，地主國政府莫可奈何。

牛津大學網際網路研究所假消息問題研究員史利卜斯(Marcel Schliebs)追蹤觀察300多個與俄國駐外領使館有關的社媒帳號，發現2月24日戰爭爆發後，俄國駐外人員每周上傳好幾千則訊息，在推特上每周點閱、回應的人次超過百萬。

俄國駐英國和墨西哥的外交人員特別熱中散播親俄言論與反烏論調，企圖製造「侵略有理」的印象。譬如，就俄國飛彈轟炸烏克蘭火車站，造成50人死亡的消息，俄國駐英使館就推文說，是烏克蘭人自導自演的。

這種種陰謀論，俄國駐英大使館上周在一天內就連續發出多篇推文，每一篇都有幾十萬人轉推、評論、點讚，評論當中，有好幾十則留言直言不諱指出，這是俄國的宣傳品。