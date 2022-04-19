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受不了封控 外商見中國商務部長提異議

記者羅印冲／綜合報導
上海市封城多日，圖為穿著防護服的工作人員上街派送物資。(歐新社)
上海市封城多日，圖為穿著防護服的工作人員上街派送物資。(歐新社)

中國嚴格防控疫情下，上海乃至於多個城市實施封城，已引起歐洲商會及日本使領館提出異議。據彭博社報導，中國商務部長王文濤18日會見美國、歐洲、日本等外國商會代表，討論中國防疫措施對外企的影響。

據報導，王文濤會見外國商會代表的消息來自中國歐洲商會主席伍德克；但中國媒體並未有相關報導，商務部官網亦無相關信息。上海美國商會、中國美國商會及商務部，也沒有針對彭博社的詢問作出回應。

伍德克向彭博社指出，這次會議是與中國高層官員分享他們的擔憂，並說明當前形勢緊迫性的機會。「我所關心的是，他們能否傾聽我們的關注和擔憂」。

中國歐盟商會8日致函中國國務院副總理胡春華，詳細說明中國過時的防疫措施，對境內歐企經營造成的嚴重衝擊。信中並呼籲中國方面調整防疫措施，例如允許輕症及無症狀感染者在家隔離，並接種信使核糖核酸(mRNA)疫苗。

日本駐上海總領事赤松秀一也在15日致函上海市副市長兼疫情防控工作領導小組副組長宗明，反映當地日企因封城防疫面臨的諸多困難。信函中提到，日企生產、供貨無法獲得保障，導致銷路和市場開始被其他地區的同業搶占，以致不得不考慮將生產線向其他地區甚至他國轉移。

上海封控多日，圖為小區工作人員穿著防護服在小區入口值勤。(歐新社)
上海封控多日，圖為小區工作人員穿著防護服在小區入口值勤。(歐新社)

防疫 商務部 日本

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