CNN：中國採取嚴格清零 恐對全球經濟造成巨大衝擊

上海連日封控下，造成市民生活極度不便，衝擊民生經濟運作。圖為一名被隔離的婦女隔著停車圍欄，領取外賣商品。(歐新社)

有線電視新聞商業網(CNN Business)報導，日本金融集團野村控股(Nomura Holdings)數據顯示，由於中國採取嚴格的清零政策，目前45個城市、共計4億民眾處於全面或部分封城 狀態，加起來代表中國國內生產毛額(GDP)每年的40%，換算起來大約7.2兆美元。雖然某些分析師已經提出警告指出，中國城市長期封城可能對全球經濟造成巨大衝擊，但許多投資 人卻還不明白狀況有多嚴重。

野村首席中國經濟學者陸挺(Lu Ting)上周在備忘錄中寫道：「全球市場到現在可能都還低估了衝擊的嚴重性，因為許多關注重點都放在俄烏戰爭以及美國聯準會（Fed）升息。」

報導指出，中國封城的城市當中，影響最重大的就是人口2500萬的上海，上海長久以來是中國製造業重鎮，也是出口主要大港。封城迄今，上海已傳出糧食短缺、就醫困難，甚至寵物遭殺害的案例。

2021年裡，上海港處理超過20%的中國貨物船運，但現在卻處於靜止狀態。某些貨櫃裡的食物因為缺乏冷凍設備而腐爛。

政治風險顧問公司歐亞集團(Eurasia Group)中國與東北亞區負責人赫爾森(Michael Hirson)說，封城對中國造成重大影響，全球經濟也受到波及。他說：「我們將面臨更多不確定因素，至少未來半年裡，會看到更多經濟與社會脫序的紛亂。」

報導指出，拜登 政府先前提議，希望降低美國對中國產品及中國供應鏈的依賴，而中國製造業與運輸業受到長期封城衝擊，可能讓拜登政府這項重大計畫加快落實。

世界貿易組織(WTO)上周公布報告中提出警告，如果美中合作關係脫勾，加上俄烏戰爭因素，接下來可能發生的最糟糕假設情境便是，全球國內生產毛額恐將縮水5%。

不過，經濟研究機構榮鼎集團(Rhodium Group)指出，由於美中經貿關係盤根錯節，彼此投資股票與債券在2020年底累計達3.3兆元，因此兩者不太可能完全切割。

報導指出，分析師評估，中國原本目標2022年經濟成長為5.5%，如今看來已經不切實際。世界銀行(World Bank)本周將今年中國經濟成長預估修改為5%，但表示如果嚴格清零手段維持不變，中國今年的經濟成長可能會進一步下降到4%。

報導中寫道，中國經濟面臨壓力的時間，剛好碰到政治敏感時機，因為中國國家主席習近平今秋將爭取續任，進入國家領導人第三任期，打破傳統上中國領導人任期不超過兩屆的模式。