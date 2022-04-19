中國首季GDP僅增4.8% 急為封城損失止血

中國公布第一季GDP年增4.8%，低於全年目標，顯示經濟受到封控導致物流不暢等拖累。圖為上海洋山港集裝箱碼頭進行分區封閉作業。(新華社)

中國包括經貿大城上海在內，多地因疫情封城 封路，已對經濟造成衝擊，甚至引起歐洲商會及日本 使領館公開提出異議。根據中國國家統計局18日公布的第一季國內生產毛額(GDP)年增4.8%，低於全年目標的增長5.5%，顯示經濟表現受到疫情散發和封控導致物流不暢等拖累。中國副總理劉鶴當日就物流受阻問題明確下達要求，不得以等待核酸結果為由限制通行，顯然是在為封城下經濟損失止血。

第一季中國GDP總值為人民幣27兆178億元(約4兆3267億美元)，年增4.8%，未能達到今年3月中國政府工作報告所設定的全年成長5.5%目標。更糟的是，在上海、吉林等多地本土疫情嚴峻下，今年3月，中大型工業增加值年增5%，低於1到2月的7.5%，消費品零售總額、服務業生產指數分別年減3.5%和0.9%，後者是2020年5月以來首次出現負成長。

中國公布第一季GDP年增4.8%，低於全年目標，顯示經濟受到封控導致物流不暢等拖累。圖為2021年9月江蘇蘇州一家企業的生產車間。(中新社)

針對中國經濟情勢，中國國家統計局發言人付凌暉18日坦言，今年以來，國際形勢更趨複雜嚴峻，中國疫情也呈現點多、面廣、頻發的特點，對經濟的衝擊影響加大。他甚至說，3月份以來，「有些突發因素超出預期」。

上海乃至於中國各地動輒封城防疫，引起歐洲及日本等國嚴重關切。彭博社披露，中國商務部長王文濤18日會見美國、歐洲、日本等外國商會代表，討論中國防疫措施對外企的影響。

日本駐上海總領事赤松秀一此前也致函上海副市長兼疫情防控小組副組長宗明，反映當地日企因封城面臨諸多困難，強調日企生產、供貨無法獲保障，不得不考慮將生產線向其他地區轉移。

面對多地封路致物流受阻，上千萬輛貨車受困各級道路，「全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議」18日在北京召開，劉鶴出席並部署十項措施。要求足量發放使用全中國統一通行證，核酸檢測結果48小時內互認，強調不得以等待核酸結果為由限制通行。

其實在第一季經濟數據公布前，經濟放緩及官方急切都有預兆。本月上旬，中國總理李克強就一連召開三個會，包括6日的國務院常務會議，緊隨其後的是8日召開的經濟形勢專家和企業家座談會，然後又跑到江西，召開多省市經濟座談會。

李克強在三個會上都重複說「突發因素超出預期」，自然包括當前世界局勢複雜演變，中國疫情近期多發等，似能印證18日發布的第一季經濟數據。

中國昨公布第一季GDP年增4.8%，低於全年目標，顯示經濟受到封控導致物流不暢等拖累。圖為浙江杭州一家鐵工廠作業。(Getty Images)

針對首季數據，中國銀行研究院研究員周景彤指出，與前兩月相比，3月主要經濟指標包括消費、投資和進出口等成長率下滑，甚至轉正為負，「下滑趨勢讓人不安」，直言中國經濟面臨疫情爆發以來最大困難和壓力。

中國本土疫情未減，單日新增2萬3362例，上海占2萬2248例。為加速篩查出陽性病例，上海當局宣布，18日起到21日連續四天，封控區內每天進行一次核酸檢測。上海金山區、奉賢區新增陽性感染者人數續降，有望率先實現「社會面清零」。

除了上海疫情，北京從17日至18日下午4時，新增本土確診5例。北京當局決定今年五一假期暫不恢復進出京跨省團隊旅遊，且提倡民眾「非必要不出京」。

在中國動態清零防疫政策下，據財新網統計，截至17日，中國共計22個城市或地區正採取全域靜態管理，涉及近3000萬人。