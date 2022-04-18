我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

新車供應吃緊 已年漲13%…還會繼續漲

編譯柯立偉／綜合17日電
汽車用晶片短缺加上烏克蘭戰火，大眾汽車面臨減產威脅。（路透）
汽車用晶片短缺加上烏克蘭戰火，大眾汽車面臨減產威脅。（路透）

過去一年以來，汽車工業由於汽車用晶片短缺影響而大量減產，新車價格飆高，現在這波晶片短缺浪潮尚未平息，又遇上俄羅斯入侵烏克蘭，導致主要由烏克蘭提供的電纜線也出現供貨青黃不接的現象；部分汽車工業大廠如大眾(Volkswagen)向市場提出停產警告，賓士(Mercedes)則放緩組裝新車進度，寶馬(BMW)更直接宣布德國兩間工廠的生產。

烏俄戰爭對車市的影響相當多面，除了烏克蘭的電纜以外，俄國的「鎳」也扮演重要角色；商務顧問公司Alix Partners全球汽車工業部門主管維克菲爾德(Mark Wakefield)就說：「缺少任何一個零件就沒辦法組裝好車輛，因此供應鏈上任何問題輕則增加成本，重則中斷生產。」

汽車用晶片短缺加上烏克蘭戰火，汽車工業大廠如賓士等，都面臨減產威脅。（路透）
汽車用晶片短缺加上烏克蘭戰火，汽車工業大廠如賓士等，都面臨減產威脅。（路透）

史坦普全球(S&P Global)原本預估，今年全球汽車製造商將生產約8400萬輛新車、明年生產9100萬輛，要到2024年才有機會突破疫情前2018年生產9400萬輛的水準；但現在碰上俄軍揮軍西進，為還沒解決好的供應鏈問題雪上加霜，產量預估下修至今年8200萬輛、明年8800萬輛。

史坦普全球執行董事傅索波(Mark Fulthorpe)說：「2023年以前，北美新車供應緊張問題依舊難解，必將推高二手車需求，如此又將更進一步推高二手車市價；最終車市大漲又進一步加劇通貨膨脹導致民生必需品也有大量漲幅，使民眾根本無力負擔買進車輛的價格，過了這個階段車價才有望回落；在此之前預備買車的民眾，需有支付不成比例高價的心理準備。」

汽車用晶片短缺加上烏克蘭戰火，汽車大廠寶馬面臨減產威脅。（美聯社）
汽車用晶片短缺加上烏克蘭戰火，汽車大廠寶馬面臨減產威脅。（美聯社）

事實上，自疫情爆發以來，供應鏈問題就一直困擾著汽車製造商，疫情高峰時無法產出足夠的汽車；後來疫情趨緩、經濟強勁復甦，民眾用車需求也增加，但因供應鏈中斷的問題沒有隨著經濟好轉而好轉，導致汽車產量持續低迷，供不應求之下，一步步推高新車售價。

根據Edmunds.com統計數據，新車均價在過去一年中上漲13%，約4萬5596元，二手車市雖然價格沒有新車貴，約2萬9646元，但比起去年同一時期已成長29%，漲幅驚人。

汽車 疫情 供應鏈

上一則

澤倫斯基：迎戰俄軍 不會放棄烏東任一寸領土

下一則

不只年輕選票 拜登的西語裔票源也在流失

延伸閱讀

3陰霾罩頂 會如何影響企業獲利？ 5件事不可不知

3陰霾罩頂 會如何影響企業獲利？ 5件事不可不知
升息通膨與戰爭 美股財報第二周仍擺脫不了這三大疑慮

升息通膨與戰爭 美股財報第二周仍擺脫不了這三大疑慮
史坦普經濟學家：若德俄貿易中斷 恐引爆金融危機

史坦普經濟學家：若德俄貿易中斷 恐引爆金融危機
俄羅斯外債信評 史坦普降至「選擇性違約」

俄羅斯外債信評 史坦普降至「選擇性違約」

熱門新聞

紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的凶嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。(紐約市警局)

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

2022-04-12 19:49
案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

2022-04-12 22:16

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

2022-04-11 06:13
房地產專家說，目前房市的榮景無法永遠持續，也許很快就會降溫。(美聯社)

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

2022-04-11 06:15
圖為曼哈頓民眾在街頭購買食品。(Getty Images)

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

2022-04-16 10:11
開發商瞄準退休的嬰兒潮世代，在各州開發退休社區，退休者不必老遠搬到佛州或亞利桑納州了。(美聯社)

退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅

2022-04-11 02:25

超人氣

更多 >
劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞
曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語
佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元
美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出
影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光

影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光