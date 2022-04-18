新車供應吃緊 已年漲13%…還會繼續漲

汽車用晶片短缺加上烏克蘭戰火，大眾汽車面臨減產威脅。（路透）

過去一年以來，汽車 工業由於汽車用晶片短缺影響而大量減產，新車價格飆高，現在這波晶片短缺浪潮尚未平息，又遇上俄羅斯入侵烏克蘭，導致主要由烏克蘭提供的電纜線也出現供貨青黃不接的現象；部分汽車工業大廠如大眾(Volkswagen)向市場提出停產警告，賓士(Mercedes)則放緩組裝新車進度，寶馬(BMW)更直接宣布德國兩間工廠的生產。

烏俄戰爭對車市的影響相當多面，除了烏克蘭的電纜以外，俄國的「鎳」也扮演重要角色；商務顧問公司Alix Partners全球汽車工業部門主管維克菲爾德(Mark Wakefield)就說：「缺少任何一個零件就沒辦法組裝好車輛，因此供應鏈 上任何問題輕則增加成本，重則中斷生產。」

汽車用晶片短缺加上烏克蘭戰火，汽車工業大廠如賓士等，都面臨減產威脅。（路透）

史坦普全球(S&P Global)原本預估，今年全球汽車製造商將生產約8400萬輛新車、明年生產9100萬輛，要到2024年才有機會突破疫情 前2018年生產9400萬輛的水準；但現在碰上俄軍揮軍西進，為還沒解決好的供應鏈問題雪上加霜，產量預估下修至今年8200萬輛、明年8800萬輛。

史坦普全球執行董事傅索波(Mark Fulthorpe)說：「2023年以前，北美新車供應緊張問題依舊難解，必將推高二手車需求，如此又將更進一步推高二手車市價；最終車市大漲又進一步加劇通貨膨脹導致民生必需品也有大量漲幅，使民眾根本無力負擔買進車輛的價格，過了這個階段車價才有望回落；在此之前預備買車的民眾，需有支付不成比例高價的心理準備。」

汽車用晶片短缺加上烏克蘭戰火，汽車大廠寶馬面臨減產威脅。（美聯社）

事實上，自疫情爆發以來，供應鏈問題就一直困擾著汽車製造商，疫情高峰時無法產出足夠的汽車；後來疫情趨緩、經濟強勁復甦，民眾用車需求也增加，但因供應鏈中斷的問題沒有隨著經濟好轉而好轉，導致汽車產量持續低迷，供不應求之下，一步步推高新車售價。

根據Edmunds.com統計數據，新車均價在過去一年中上漲13%，約4萬5596元，二手車市雖然價格沒有新車貴，約2萬9646元，但比起去年同一時期已成長29%，漲幅驚人。