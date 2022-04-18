新車太貴 二手省油小車搶翻天 2至8年車齡均價1.2萬元

新冠疫情肆虐兩年多，傷及經濟，汽油價格又大幅攀升，國內車市目前處境是新車供應急劇減少，而且車價漲幅很大，除最有錢人，中、低收入民眾幾乎買不起新車。圖為紐約車展展示的新車。（Getty Images）

新冠疫情 肆虐兩年多，傷及經濟，汽油價格又大幅攀升，國內車市目前處境是新車供應急劇減少，而且車價漲幅很大，除最有錢人，中、低收入民眾幾乎買不起新車。

美聯社報導，最闊綽買主砸錢買新車依然不手軟，包括最新型的節油車款，例如卡車、多功能休旅 車及大型轎車。

至於其他數百萬民眾則覺得愈來愈買不起新車，只好轉去買二手車 ，但就算中古車供應量也減少，尤其是較小型、較廉價又燒油不那麼凶的車款；自俄羅斯入侵烏克蘭以來，汽油漲勢迫使購車民眾想減少購油開支。

民眾如佛州北棕櫚灘的娜塔麗亞‧德里昂(Natalia Ponce De Leon)為經營客製化紙尿褲生意，一直租用豐田Tacoma皮卡車，最近不得不換車，她想都不敢想買新車，最後買的是車齡9年、開了1萬4000哩的豐田RAV4小型多功能車；雖然她花了2萬3000元買車，並還清租車費，但她還是覺得很高興，表示這六年來為了用車，每月花將近400元，現在終於有輛比老皮卡容易駕駛，而車後空間又足以放下做生意必備的6呎折疊梯。

但新車車市光景完全不同。3月成交的新車當中，近79%是卡車及多功能休旅車，相形10年前，同比只有52%；而且，相形新冠疫情兩年多來襲以前，車價平均漲幅已達22%，截至去年12月，平均單價為4萬6000元。

據Cox Automotive及穆迪(Moody's)估計，按3月車價及利率，新車購買人每月開支為691元，平均月收入在6萬5732元的中等收入戶根本付不起。

但對收入高於平均值的新車買主，花錢買新車仍不手軟；Edmunds.com汽車銷售高階經理人德魯瑞(Ivan Drury)便表示，有錢人購買高價新車款的需求量讓他嘖嘖稱奇，真想不到有這麼多人願花高價買新車；有人前來買價格很硬的車，以前除了特殊車款之外，他沒遇過這種情況，但現在是各種平常上路車都普遍如此。

現在手頭沒那麼寬裕的人在競買最省油的二手車，於是價格也推高；車齡2到8年的小型二手車價過去三周上漲1.1%，平均價格來到1萬2560元，較去年同期漲價近20%。