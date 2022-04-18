內政外交難題 拜登一籌莫展…恐難以力挽狂瀾

拜登政府面臨通貨膨脹、疫苗推廣、移民等問題，期中選舉勢必迎來一場硬仗，恐怕慘遭共和黨擊垮。（GettY Images）

CNN報導，拜登 上任後面臨一連串難題，通貨膨脹、疫苗推廣、移民等問題懸而未決，民調結果不盡理想，年底國會期中選舉 民主黨勢必迎來一場硬仗，恐怕慘遭共和黨擊垮。拜登政府必須在接下來七個月利用總統講壇、行政權力、國際外交等手段來力挽狂瀾。

1960年代詹森總統曾哀嘆：「我唯一得到的力量是核武，而我甚至無法動用它。」這句話正是拜登如今陷入窘境的寫照，如同美軍在俄烏戰爭期間選擇不直接介入，只能隔岸觀火。

過去100多年以來，民主黨在29次期中選舉當中有26次成功保住眾院席位；然而與拜登任期最接近的四位前總統皆在期中選舉失利，失去一院或參眾兩院。

共和黨認為拜登必須轉變其意識形態方向，他們批評拜登政府的政策「激進」、「極左」、充滿「社會主義」，令選民反感。

當前通貨膨脹正是最有力的例子，自由派與保守派經濟學者漸漸達成共識，認為拜登去年花費1.9兆元的「美國救援法案」(American Rescue Plan)挹注過多資金。

這筆龐大資金加速經濟復甦，促成數百萬個工作機會，但透過增強消費者需求，同時也讓美國及全球的通貨膨脹加劇。

努力紓緩供應鏈壓力、使用戰備儲油增加石油供應等方法能適度減緩物價上漲。著名民主黨經濟學者、美國前財政部長桑默斯(Larry Summers)提供更有效的選項，例如：取消中國進口商品關稅、擱置「購買美國貨」(buy America)的要求，放寬移民限制紓緩緊繃的勞力市場，但這些選項都帶有有害的政治副作用。

非法移民 問題幾十年來一直相當棘手，拜登上任前，共和黨人指責拜登造成邊境危機，移民潮2020年川普執政時期開始增加。

令核心支持者失望的是，拜登對移民政策只採取漸進式的改變，而現在拜登政府準備放寬邊境的防疫限制，在選舉處於劣勢的民主黨人因而選擇加入右派行列。

歷史顯示很少有總統能夠改變期中選舉的政治氣候，拜登政府後續的表現仍待觀察。