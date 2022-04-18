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兩黨期中選戰獻金逐漸到位 5大資金動向值得關注

編譯潘勛／綜合17日電
民主黨中，代表亞利桑納州的現任參議員凱利，是期中選舉累積銀彈最可觀的人之一。（美聯社）
民主黨中，代表亞利桑納州的現任參議員凱利，是期中選舉累積銀彈最可觀的人之一。（美聯社）

11月要期中選舉，目前兩黨在國會參、眾兩院席次幾乎是勢均力敵，期中選結果影響重大；兩黨金主砸錢幫打選戰不手軟，資金到位率很高；Politico政治網站觀察向聯邦選舉委員會申報的獻金之後，提出五大選舉資金動向值得觀察事項。

1.民主黨苦戰區 銀彈超越共和黨

首先是今年選戰勢將很辛苦的民主黨現任參議員都累積大批現金，財力遠超共和黨的潛在對手。目前銀彈累積最可觀的兩位，都是2020年贏得補選、現尋求完整任期的參議員，如亞利桑納州的凱利(Mark Kelly)「囤金」2560萬元，本季還可望再收到叫人眼紅的1360萬元挹注；另位是喬治亞州的沃諾克(Raphael Warnock)，過去三個月收到1140萬元選戰獻金，目前銀行裡有2330萬元。

民主黨中，代表喬治亞州的現任參議員沃諾克，是期中選舉累積銀彈最可觀的人之一。（路...
民主黨中，代表喬治亞州的現任參議員沃諾克，是期中選舉累積銀彈最可觀的人之一。（路透）

2.共和黨氣勢旺 大金主不手軟

但共和黨選情大好，支持該黨的大金主砸錢更不手軟；參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)盟友們控制的「參院高層基金」上季便收到2700萬元，銀庫已積攢7230萬元以上；與眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)有關的「眾院高層基金」收入更是豐厚，接近3800萬元。

3.加密貨幣業 也投入選戰

第三個值得矚目事項在加密貨幣業在華府大展拳腳，業界要角都開始砸下可觀金額給兩黨的政治行動委員會；例如加密貨幣交易所FTX的執行長班克曼-傅來德(Sam Bankman-Fried)捐最大，他的Protect Our Future為民主黨全國初選已捐了幾百萬元，計畫至少捐1000萬元來資助選戰。

4.不具名捐款 湧入聯邦選舉

另外，不具名捐款流向聯邦選舉大增；參院高層基金由附屬的非營利組織One Nation收到210萬元；眾院高層基金由非營利轄下組織American Action Network收到600多萬元。其他不具名捐款行為所在多有。

5.拜登「休眠」中 資金轉移賀錦麗

最後值得注意的是拜登總統現在大致「休眠」的競選機器，轉移資金56萬元到副總統賀錦麗的前選戰機構For The People；賀錦麗的選戰機構向財政部繳了幾十萬元，很可能是2020年選戰超收捐款所致。

前總統川普所轄政治行動委員會Make America Great Again花了100多萬元，給大、小型律師事務所，開支名目是研究諮詢費用。

眾院 參院 民主黨

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