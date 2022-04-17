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李麥克涉推翻2020大選 對手：牽扯超預期

編譯洪毅／綜合16日電
新曝光的簡訊紀錄，證明猶他州聯邦參議員李麥克在國會暴動案牽涉後深，恐衝擊他今年競選連任。(美聯社)
新曝光的簡訊紀錄，證明猶他州聯邦參議員李麥克在國會暴動案牽涉後深，恐衝擊他今年競選連任。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導揭露的一系列訊息顯示，共和黨籍猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)與同黨籍德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)曾經涉入前總統川普試圖推翻2020年選舉結果；儘管兩人後來立場轉變，但李麥克仍不免遭到政敵攻訐，也反映出去年1月6日國會暴亂事件的牽涉可以有多廣泛。

這些訊息由聯邦眾議院的國會暴亂事件調查委員會取得，顯示在2020年總統大選結果，川普敗給拜登之後，川普聲稱選舉有重大舞弊事件，導致結果翻盤；而李麥克及羅伊曾與前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)發送多則訊息，大力支持川普的法律行動。

然而，隨著聯邦及州的檢調、司法及選務機關的調查，結果顯示大到足以讓結果翻盤的選舉舞弊指控實屬無稽，但是川普的法律團隊依然持續堅持己見，乃至主張更換選舉人團，或是發動國會議員拒絕認證選舉結果等。

李麥克與羅伊的立場也隨著調查而逐漸轉向，變成反對持續宣揚大選舞弊論，李麥克也指責川普法律團隊的主張為非法；兩人在去年1月的選舉認證時，也沒有加入拒絕認證的行列。

但是李麥克曾經的支持引發政敵抨擊，李麥克的黨內頭號競爭對手、前猶他州眾議會議員貝姬·愛德華茲(Becky Edwards)表示，李麥克曾經基於政黨及政治利益而試圖推翻合法、民主的選舉，不論最終結果如何，他都已經讓事情逐漸發酵。

雖然兩人沒有加入拒絕認證選舉結果的行列，但是去年1月選舉認證時，有超過100名同黨籍國會議員拒絕認證。

此事也反映出，華府要人間接導致暴亂事件的發生可能牽涉廣泛，例如雖然聯邦最高法院從未認可川普的選舉舞弊論，但是大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子吉妮(Ginni Thomas)曾向梅杜斯表示支持推翻選舉結果。

這讓外界擔憂，若未來最高法院審理到有關國會暴亂事件的案子，其中立性是否會受到影響。

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