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BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

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俄侵烏擾美內政 拜登暫擱許多政策

編譯郭宣含／綜合16日電

紐約時報報導，俄羅斯侵略烏克蘭後，全球各國對外政策均受影響，拜登總統的國內計畫也遭顛覆；現在距離11月期中選舉僅剩數月，白宮轉移政策注意力，致力處理當前美國人最擔心的物價高漲議題。

三個月前，拜登才誓言要著手大學學費、幼兒照護、學齡前教育、處方籤藥價和環境等議題，但這些國內計畫進度卻大幅退縮。烏克蘭戰爭搗亂全球石油市場，美國油價和通膨高漲，拜登不得不暫時擱置他任內重視的長期議題。

紐時指出，拜登去年花數月進行國會協商，現在則把更多時間拿來因應俄國造成的全球危機；拜登3月到歐洲四天，與盟國召開緊急會議，他5、6月擬再參加兩場歐洲高峰會。

白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)本周受訪回應聯邦政府的立法目標，他表示未來數月將推動一項支持美國創新與半導體產業的法案，提供抗疫資金，並持續送武器至烏克蘭。

柯連恩與西廂幕僚堅持，拜登並未放棄遠大目標；白宮官員繼續默默與國會議員討論拜登的「重建美好未來」(Build Back Better)社會政策計畫，他們還是希望在參院表決時，能以「預算協調」(budget reconciliation)程序獲得多數通過。

白宮副發言人貝茲(Andrew Bates)在聲明中表示：「總統繼續與國會許多議員合作」，希望能透過預算協調計畫，降低處方籤、能源和托兒費用、減少赤字，對抗長期通膨，並強化美國對中國的競爭力。

不過隨著「重建美好未來」相關法案因爭吵而停滯，民主黨黨員不再使用該詞，拜登最近也鮮少提出要恢復2.2兆元紓困法案中的部分內容。

拜登幕僚經常說他們可以「邊走邊嚼口香糖」，藉此說明拜登與其團隊可同時追求國內計畫並因應烏克蘭危機。

紐時指出，在俄國侵略烏克蘭且美國面臨高通膨和政治僵持之際，年度預算可清楚看出拜登退縮程度。

「重建美好未來」計畫需要民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞)點頭，但就算拜登的立法計畫有進展，他的國內計畫仍不完善。

拜登參選時承諾尋求兩黨意願，改善美國移民系統、政策與執法，但移民法遭共和黨和部分同黨人反對；「佛洛伊德警務公義法案」去年在國會胎死腹中；兩黨也就氣候變遷法案也爭執不下。

拜登計畫一再受阻和失敗，他表示可能繞過國會同意，增加行政行動。

拜登 烏克蘭 白宮

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