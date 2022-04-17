期望高失望大 年輕選民「拋棄」拜登 支持率跌破4成

民調顯示，年輕選民對拜登期望高，所以失望重。圖為去年大選時，選民進入維州的投票站投票。(Getty Images)

最新民調 指出，拜登 總統執政迄今，年輕選民對他最為失望，由18到34歲世代目前對他的施政感到滿意者平均只近四成，原因在當初期望太高，但後來拜登表現不符他們預期，所以反映在支持率暴跌。

蓋洛普(Gallup)民調本周公布拜登的施政滿意度調查，結果發現1997到2004年出生的Z世代選民對拜登施政的認同比率，2021年1到6月平均達六成，但2021年9月到2022年3月，拜登的支持率已暴跌到只剩39%。

在1981到1996年出生的千禧世代，拜登施政的支持率一樣跌很大；加權後的蓋洛普民調指出，他們2021年上半年認同拜登執政表現者還有60%，但近來已跌到41%。

有趣的是：較高齡選民對拜登的支持率相形年輕人並沒跌那麼大；1946年到1964年出生的嬰兒潮世代只減7%；而1946年以前出生的「傳統世代」，拜登的支持率沒變。

有線電視新聞網(CNN)16日報導，拜登執政之初，年輕人比中、老年人遠為肯定他，因此下跌幅度才這麼大。

其他民調也明顯指出，同一時間段，年輕選民對拜登支持熱情大減；昆尼別克大學(Quinnipiac)本周公布民調稱：18到34歲選民肯定拜登處理國政方式者只剩21%，58%表示不支持；相形之下，35到49歲選民對拜登的支持率還有36%，50到64歲年齡段則為35%；65歲及以上世代為48%。

究竟是什麼原因，讓拜登在年輕選民人氣大減？很難歸結為單一原因，但年輕世代原本期望拜登執政能給的，跟他們實際取得的，兩者之間有巨大落差，這是不爭的事實，尤其在處理新冠疫情的表現，拜登執政讓年輕世代大感失落。

不管不支持拜登的原因何在，他的人氣大流失對民主黨 是嚴重課題；11月期中選舉，民主黨值得憂慮的原因很多，拜登施政滿意度拉不起來則是重中之重；尤其考量到2020年大選出口民調，年紀在18到34歲的年輕選票，他斬獲達60%，更是如此，在那個年齡層選民，拜登表現最好。