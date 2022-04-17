「2個月賺89億」 美博彩業績強勁回升

美國賭場復甦力道強勁，圖為拉斯維加斯一家大型賭場的賭客如潮。(美聯社)

今年前兩個月是美國商業賭場史上的最佳開端，美國博彩業聯合會(American Gaming Association，AGA)的資料顯示，1至2月賭客親臨賭場、體育投注和網路賭博產生的收入達89億2000萬元，比2020年同期創下的紀錄提高19%，表明在疫情進入第三年之際，博彩業出現了強勁的復甦跡象。

作為博彩業的核心，賭場的老虎機和牌桌今年前兩個月產生的收入達71億8000萬元，增幅比2020年同期的71億1000萬元不到1%，但不包括印第安部落的賭場在內。

AGA會長兼執行長米勒(Bill Miller)表示：「今年創紀錄的開端顯示，博彩業在2022年將繼續保持強勁的復甦勢頭，儘管能否達到去年的創紀錄最高水平仍有待觀察，但顯而易見民眾已將博彩作為娛樂的首選。

全國目前只有五個州的博彩收入不如2020年伊始，分別是堪薩斯州落後-11.7%、路易斯安那州落後-2.3%、新墨西哥州-6.4%、奧克拉荷馬州 的-5.2%和羅德島州 的-13.3%。

AGA認為，羅德島州之所以落後，是因為新英格蘭地區的博彩業競爭激烈，「波士頓賭場酒店」(Encore Boston Harbor)2019年開業後，導致羅德島州的兩家賭場不景氣。堪州博彩業也是因為該州最大的商業賭場附近新建起印第安部落的賭博設施，加劇了競爭。

自2020年2月以來，訪問拉斯維加斯的遊客減少21.5%，但比一年前增多近70%。

2022年前兩個月賭場的老虎機與牌桌帶來的收入，在全國25個州中，有14個州比2020年同期出現了增長。

今年2月，康州、德拉瓦、密西根、新澤西、賓州和西維吉尼亞州 的網路賭博收入為3億7340萬元，比1月的創紀錄水平下降6.5%，但去年同期增長46.1%。

網路賭博與體育投注今年2月的收入不到商業賭場的16%，比重為2021年8月以來最低。

去年是美國博彩業有史以來業績最佳的一年，收入達530億元，其中賭客親臨賭場產生的收入近450億元，比2019年增長6.6%。