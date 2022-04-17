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博彩業復甦鬧缺工 全美賭場上演搶人大戰

編譯孫梁／綜合16日電
博彩業強力復甦，各地賭場忙著招募新員工。圖為佛州一家賭場的人事部門面試應徵者。(Getty Images)
博彩業強力復甦，各地賭場忙著招募新員工。圖為佛州一家賭場的人事部門面試應徵者。(Getty Images)

與全國許多行業一樣，從疫情中復甦的博彩業在競相招聘員工，以補充疫情期間裁撤離去的員工和應對愈來愈多的賭客。

去年在大西洋一家賭場工作的莎米卡·湯森(Shamikah Townsend)說，她看到「海洋賭場酒店」舉辦招聘會，過去一問，得知可立即上班，在賭桌上擲骰子，如果願意，兩周內雇主出路費送她去佛羅里達州賭場。但她不會擲骰子，學會後再去便當場受聘，如今她已是海洋賭場的員工。

各賭場不但相互競爭新員工，而且還要爭搶有經驗的酒店、餐館和旅遊人才。

美國博彩協會副會長凱西·克拉克(Casey Clark)說：「博彩業與其他經濟部門都面臨勞工短缺問題，協會最近對賭場的調查顯示，勞工短缺是全國各賭場最關心的問題。市場需求在增大，博彩業正經歷新一輪的擴張。」

許多賭場為了加快招聘採用新技術，米高梅(MGM)國際公司在招聘會上準備了虛擬現實眼鏡，應聘人員戴上後，可產生模擬工作體驗，便於他們更快進入狀況。

大西洋城的各家賭場正與新州州府協商，為新的捷運交通提供資助，以便人們從更遠的地方到賭場上班。

拉斯維加斯所在的克拉克郡官員上月表示，全州的賭場重新開放以來，賭城有4萬多個崗位招不到人。在今年2月的招聘會上，凱撒賭場要招500人。賭城4月15日的招聘會預計吸引6000人參加，105個賭場和其他雇主提供職位1萬3000個。

米高梅公司說：「無論是新手還是跳槽，或是搬家剛到，以及退休後準備重返職場，所有人都能有工作。」

博彩協會的克拉克說，美國的博彩、娛樂和休閒行業今年3月的雇員約165萬人，為疫情前的91%，但他們不掌握各賭場的具體就業數字。

大西洋城「硬石賭場」(Hard Rock casino)總裁魯柏(Joe Lupo)說，大西洋城現有2000個全職和半職工作崗位沒有填滿，各賭場的全部員工現為2萬2000人，而2003年則是4萬9000人。他說：「疫情緩解後，尤其是取消了限制，勞動力一直供不應求，各賭場都很難招到足夠的員工，因此都在積極招聘。」

疫情 勞工 賭城

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