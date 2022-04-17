我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

舊金山百年豪宅開價2580萬等買主 好萊塢也來取景

後疫情職場 全美300萬勞力「一去不返」

編譯陳韻涵／綜合16日電
疫情期間，大批人離開職場，其中有許多永遠不會回去工作。圖為賓州一家商店豎起明顯的招工標誌。(美聯社)
疫情期間，大批人離開職場，其中有許多永遠不會回去工作。圖為賓州一家商店豎起明顯的招工標誌。(美聯社)

數百萬人在新冠肺炎疫情後，因為恐懼染疫或身體損傷而無限期離開職場，可能使勞力短缺的情況惡化多年。

史丹福大學經濟學教授布魯姆(Nicholas Bloom)、芝加哥大學跨國貿易與經濟學教授戴維斯(Steven J. Davis)，以及墨西哥自治技術研究所(Instituto Tecnológico Autónomo de México)經濟學助理教授巴雷羅(José María Barrero)過去一年來，每月分析勞動力變化，結果發現即使疫情結束，仍有約300萬人不打算恢復疫前活動，包括工作、外出購物或用餐。

華爾街日報報導，勞動力下跌的範疇落在女性、缺乏大學學歷和低薪領域；研究團隊指此現象為「長社交距離」(long social distancing)，且認為這是疫後的永久創傷之一。

布魯姆說：「各項證據顯示，勞動力不會回升，我們仍未看到長社交距離的數字變化，顯示勞動參與下降的影響可能持續。」

若研究人員的假設成真，即勞力將會在疫情消逝後幾年繼續下降，可能嚴重衝擊全球最大經濟體和聯準會

疫情初期的勞力驟降導致勞力和商品短缺，影響家戶生活、限制經濟成長且把通膨推上40年新高。

2020年3、4月，勞力顯著復甦，疫情當時讓2200萬人失業，16歲以上的勞動力短少820萬人，相當於5%。

時至今年3月，勞動力仍比疫前少120萬人，但恢復得比經濟學者兩年前預測得還快，整體勞力成長至1億6440萬人，只比疫前少17萬4000人；這股反彈趨勢在冬季Omicron變種病毒疫情趨緩後更明顯，但研究團隊計算，即便如此，全美仍有350萬勞動力消失，這個數字代表勞力若以2015年到2019年間的速度持續成長，對比3月勞動力之間的落差。

研究顯示，這番進展可能很快停滯，若是如此，勞力短缺的情況將比聯準會預期得更久，這也會讓通膨高居不下。 

疫情 社交距離 聯準會

上一則

莫斯科號官兵全陣亡？俄海軍司令 母港晤生還水兵闢謠

下一則

澤倫斯基：馬立波若遇布查式「大屠殺」 立即中止和談

延伸閱讀

能接受嗎？醫估台恐50兒童將染疫亡 籲速讓幼兒打疫苗

能接受嗎？醫估台恐50兒童將染疫亡 籲速讓幼兒打疫苗
升息通膨與戰爭 美股財報第2周 仍難甩這3大疑慮

升息通膨與戰爭 美股財報第2周 仍難甩這3大疑慮
退稅是意外收穫？ 通膨時期還這樣想 可換個腦袋思考

退稅是意外收穫？ 通膨時期還這樣想 可換個腦袋思考
挨批記憶衰退不適任 88歲聯邦參議員范士丹：絕不退休

挨批記憶衰退不適任 88歲聯邦參議員范士丹：絕不退休

熱門新聞

紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的凶嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。(紐約市警局)

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

2022-04-12 19:49
案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

2022-04-12 22:16

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

2022-04-11 06:13
房地產專家說，目前房市的榮景無法永遠持續，也許很快就會降溫。(美聯社)

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

2022-04-11 06:15
開發商瞄準退休的嬰兒潮世代，在各州開發退休社區，退休者不必老遠搬到佛州或亞利桑納州了。(美聯社)

退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅

2022-04-11 02:25
圖為曼哈頓民眾在街頭購買食品。(Getty Images)

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

2022-04-16 10:11

超人氣

更多 >
你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家
糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊
曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就
2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測
黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區

黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區