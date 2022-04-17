後疫情職場 全美300萬勞力「一去不返」

疫情期間，大批人離開職場，其中有許多永遠不會回去工作。圖為賓州一家商店豎起明顯的招工標誌。(美聯社)

數百萬人在新冠肺炎疫情 後，因為恐懼染疫或身體損傷而無限期離開職場，可能使勞力短缺的情況惡化多年。

史丹福大學經濟學教授布魯姆(Nicholas Bloom)、芝加哥大學跨國貿易與經濟學教授戴維斯(Steven J. Davis)，以及墨西哥自治技術研究所(Instituto Tecnológico Autónomo de México)經濟學助理教授巴雷羅(José María Barrero)過去一年來，每月分析勞動力變化，結果發現即使疫情結束，仍有約300萬人不打算恢復疫前活動，包括工作、外出購物或用餐。

華爾街日報報導，勞動力下跌的範疇落在女性、缺乏大學學歷和低薪領域；研究團隊指此現象為「長社交距離 」(long social distancing)，且認為這是疫後的永久創傷之一。

布魯姆說：「各項證據顯示，勞動力不會回升，我們仍未看到長社交距離的數字變化，顯示勞動參與下降的影響可能持續。」

若研究人員的假設成真，即勞力將會在疫情消逝後幾年繼續下降，可能嚴重衝擊全球最大經濟體和聯準會 。

疫情初期的勞力驟降導致勞力和商品短缺，影響家戶生活、限制經濟成長且把通膨推上40年新高。

2020年3、4月，勞力顯著復甦，疫情當時讓2200萬人失業，16歲以上的勞動力短少820萬人，相當於5%。

時至今年3月，勞動力仍比疫前少120萬人，但恢復得比經濟學者兩年前預測得還快，整體勞力成長至1億6440萬人，只比疫前少17萬4000人；這股反彈趨勢在冬季Omicron變種病毒疫情趨緩後更明顯，但研究團隊計算，即便如此，全美仍有350萬勞動力消失，這個數字代表勞力若以2015年到2019年間的速度持續成長，對比3月勞動力之間的落差。

研究顯示，這番進展可能很快停滯，若是如此，勞力短缺的情況將比聯準會預期得更久，這也會讓通膨高居不下。