推特祭「毒丸」阻馬斯克惡意收購 2003年有類似案例

馬斯克認為推特問題在審查言論，他可能結盟尋求改革的推特股東，要把推特轉型成自由堡壘。 (Getty Images)

推特 (Twitter)董事會15日一致決議，就世界首富、特斯拉(Tesla)及SpaceX執行長馬斯克 (Elon Musk)的430億元收購邀約啟動「毒丸條款」(Poison pill)，顯示推特董事會正全力阻止馬斯克的收購，或爭取更多的談判時間。

推特董事會15日表示，當馬斯克將推特持股從目前的9%左右提高至逾15%時，就會啟動「股東權益計畫」，股東們「投資推特的價值將在此實現」，即若有人欲收購股東的持股時，必須付出相當的溢價。

「股東權益計畫」就是毒丸條款的正式稱呼，雖然推特尚未透露具體細節，但大體上的運作是發行大量新股，除觸發毒丸條款的收購者之外，所有投資者都可用較低的價格買入股票，讓欲收購者買入全部股份必須付出龐大的代價。

●仁科同樣招數對付甲骨文

推特此舉目的在阻止馬斯克收購，或就收購事宜爭取與各方更多的談判時間，以爭取更好的結果。

例如2003年時，甲骨文(Oracle)提出以51億元的代價收購管理系統商仁科(PeopleSoft)，仁科董事會極力阻止此事，啟動「毒丸條款」，提高企業潛在支出成本，發起法律戰等，經歷18個月的艱苦搏鬥後，甲骨文以高達111億元的代價才成功收購仁科。

華盛頓與李大學法學副教授柯莉絲·查普曼(Carliss Chatman)表示，毒丸條款「非常有效」，1980年代引介此條款後，不顧董事會同意就強行收購的「惡意收購」情形因此減少。

●華爾街可能視推特「軟弱」

但是毒丸條款也是雙面刃，資產管理公司Wedbush Securities分析師艾維斯(Dan Ives)表示，華爾街有可能視推特祭出毒丸條款為「軟弱的跡象」，影響其對推特的觀感。

●董事會恐遭股東發起訴訟

祭出毒丸條款的董事會也可能遭到股東發起訴訟，例如股東認為收購邀約價十分誘人之時；馬斯克提出以每股54.2元收購推特，較13日的收盤價溢價逾9%，更較馬斯克4月初揭露其大舉買入推特股份前的股價多38%。

馬斯克尚未對此做出具體回應。紐約大學法學院企業治理學者洛克(Edward Rock)表示，馬斯克若接下來做出兩件事情中的其中一項，就表明他是認真的，其一是為如何取得430億元現金提出具體方案；其二是發起爭奪戰，挾其大量持股更換董事會成員，以影響董事會決策。

洛克表示，若兩者皆無，就表明馬斯克沒有真要收購這間公司，其舉措可能又只是一場「推特旋風」罷了。