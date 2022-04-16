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馬斯克不在乎賺錢 也要讓推特言論自由 業內評價不一

編譯洪毅／綜合15日電
馬斯克。（Getty Images）
馬斯克。（Getty Images）

「華爾街日報」(WSJ)報導，世界首富馬斯克(Elon Musk)欲收購推特(Twitter)；若馬斯克的收購舉措及近期談話態度認真，代表馬斯克真的有意徹底扭轉推特過去幾年的發展態勢，而這種構想也引來正反不一的評價。

馬斯克提出的收購價高達430億元，是必須透過融資方能進行的槓桿收購(Leveraged buyout)，若成功將是史上最大規模的槓桿收購；槓桿收購因此有其風險，但馬斯克近期曾說，他並不在乎推特是否賺錢，而是能否成為「言論自由的堡壘」。

全球首富馬斯克欲惡意收購推特，近日在華爾街成為熱炒話題。(美聯社)
全球首富馬斯克欲惡意收購推特，近日在華爾街成為熱炒話題。(美聯社)

鬆綁管制 推文「牛鬼蛇神」吸引不了廣告商

馬斯克在14日的TED大會(TED2022)上表示，試圖管制所謂的「有害言論」，通常會影響到「不受歡迎言論」的表達自由；「如果有疑問，就讓那個言論繼續存在；如果推文處在灰色地帶，我主張讓他繼續存在」。

馬斯克大幅鬆綁管制，不著重於業務增長的態度，可以說與推特管理層的長期態度背道而馳；過去幾年來，推特一直致力於在平台上推動「更健康的言論」而管理推文，推特管理層也認定此舉有助業務增長。

推特的態度與安撫股東，吸引廣告商，以及2016年賽富時(Salesforce)、迪士尼(Walt Disney)等企業欲收購推特，最後卻決定收手的原因有關。推特90%的營收來自廣告；而2016年時，平台太多「乖戾」的推文及各種「牛鬼蛇神」充斥，讓企業縮手。

這些情事讓馬斯克主張，推特必須私有化，因為如此一來就不必取悅股東及屈服於各方壓力。

也有人挺馬斯克：平台不應控制全球敘事

馬斯克的主張與許多言論自由提倡者長期以來的看法契合，即社群平台的文章管理，乃至對帳戶的懲罰，已經在壓制言論自由；臉書創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)的哈佛大學同窗溫克勒佛斯(Cameron Winklevoss)說，這些平台試圖「歐威爾式地控制全球敘事」。

但是調研商Third Bridge副總凱斯樂(Scott Kessler)表示，充滿理想主義及抱負的人，有時可能沒有想到事情的另一面。許多研究主張，社群平台的暴戾言論，弱勢群體首當其衝。

2016年選擇撤回收購推特的前迪士尼伊格(Robert Iger)表示，推特與許多社群平台一樣，「他們可以為這個世界做出很多好事，但也可以做出許多壞事」。

推特 馬斯克 社群

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