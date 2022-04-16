馬斯克遇到對手了 私募股權公司也有興趣收購推特

推特收購提案近來鬧得沸沸揚揚。（路透）

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)14日提出430億元收購提案，試圖全資收購推特 ；專家表示，馬斯克可能會改變推特未來的發展方向。

馬斯克稱收購目的是為了達成言論自由，無論馬斯克的收購提案是否成功，政治立場相反的投資 人認為馬斯克可能解除推特的內容限制。

專家指出，即使馬斯克收購失敗，但他持有9.6%股份，目前僅次於資產管理公司Vanguard Group，他仍有可能在推特5月25日的股東會以投票的方式動搖公司政策；馬斯克尚未回應打算如何投票。

德拉瓦大學(University of Delaware)艾爾森(Charles Elson)表示，馬斯克的知名度與高話題性可能引起廣泛關注，「他是事件中心的知名人物，這將增加投票的興趣，造成重大影響」。

推特目前有五項股東提案，均遭管理層反對，其中涉及的主題吸引許多投資人關注。

兩項提案來自保守派團體，一個要求推特報告對民權的影響，另一個要求報告其遊說活動。

立場右傾的智庫「國家公共政策研究中心」(NCPPR)成員薛帕德(Scott Shepard)說馬斯克的提案對股東來說「棒透了」，他希望馬斯克能讓推特遠離審查。

Whistle Stop Capital公司的創辦人梅瑞迪絲．班頓(Meredith Benton)則不那麼樂觀，該公司的提案批評員工的保密協議，「推動他(馬斯克)自己不受約束的言論是錯誤的一步，冒險破壞擁有百萬人平台的吸引力，這些人在發聲前需要感到安全。」

第五項提案由投資公司Arjuna Capital提出，提案要求推特提名至少一位擁有人權或民權背景的董事會成員；提案成員娜塔莎．藍博(Natasha Lamb)表示基於對言論自由的關心，期望馬斯克能支持這項提案，但她稱馬斯克的收購提案「令人憂心」，「我們不需要另一個社群媒體帝王來經營推特，我們需要專家來經營」。

路透報導消息人士15日透露，私募股權投資公司Thoma Bravo已經聯繫推特表達有意願收購，若成真將與馬斯克出價的430億元提案競爭。

截至去年12月，Thoma Bravo資產管理規模(Assets Under Management，AUM)逾1030億元；消息人士另外警告，目前還不清楚Thoma Bravo準備出價多少，該公司的收購提案是否實現也尚未證實。

Thoma Bravo發言人婉拒回應這一消息，推特則尚未回應。