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馬斯克要砸430億收購推特 大倡言論自由

編譯洪毅／綜合14日電
全球首富馬斯克欲以430億元惡意收購推特，變為私人公司，以實現言論自由。但他坦承不一定能得手。(Getty Images)
全球首富馬斯克欲以430億元惡意收購推特，變為私人公司，以實現言論自由。但他坦承不一定能得手。(Getty Images)

世界首富、特斯拉創辦人兼CEO馬斯克(Elon Musk)14日上午向證券交易委員會(SEC)提出收購邀約，以430億元全資收購推特(Twitter)；馬斯克稱，唯有讓推特私有化，才能發揮該平台「無與倫比的潛力」，但他也承認，要收購這間公司並非易事。

首富大手筆 每股54.2元溢價收購

馬斯克宣布以430億元全資收購推特。(路透)
馬斯克宣布以430億元全資收購推特。(路透)

馬斯克提出的收購邀約，為以每股54.2元的價格收購推特全部股份，較13日的收盤價溢價38%。

馬斯克在該邀約中向推特董事長泰勒(Bret Taylor)表示，他之所以投資推特，是因為他相信推特有成為「全球言論自由平台」的潛力，但自從投資推特後，他發現推特無法以當前的形式欣欣向榮，也無法發揮其潛力。

「我要開啟他」要讓推特私有化

馬斯克表示，推特有「無與倫比的潛力」，但必須私有化才能達成此事，「我要開啟他」。

馬斯克於今年1月底開始買入推特股份，迄今持股已達9.1%；有消息人士向華爾街日報(WSJ)透露，馬斯克近日來曾在談話中，對推特的言論處置，包括推文管理及帳號封禁的做法表示震驚及質疑。

馬斯克在14日的TED大會(TED2022)與該大會策劃人安德森(Chris Anderson)訪談時也說，推特已「實質上成為一座城市廣場」，「讓大家感覺到，能夠在合法範圍內暢所欲言是十分重要的」。

馬斯克還說，如果他收購推特，他要公開推特演算法的原始碼，如此一來，推特任何提高或調降觸及率的機制都能為外界所知，不再有黑箱作業；馬斯克也提出放寬推文內容管制範圍，取消永久封禁等構想。

馬斯克承認，收購推特過程可能會很艱辛而最終無法完成。(美聯社)
馬斯克承認，收購推特過程可能會很艱辛而最終無法完成。(美聯社)

投資人不看好？推特股價下跌

但馬斯克的舉措沒有驚動市場，14日推特股價下跌1.7%，以每股45.08元作收，顯示投資人對馬斯克完成收購並不看好。

馬斯克也在TED大會上承認，收購過程也有可能會很艱辛而最終無法完成；其潛在的障礙包括法規、資金、「毒丸條款」等問題，甚至可能連持股上都可能有競爭者。

馬斯克本月初在申報文件中揭露自己持股推特9%以上，一度成為推特最大股東；但SEC近期文件顯示，截至本月8日，先鋒(Vanguard Group)持有的推特股份從去年12月的8.4%增至10.3%，成為推特最大股東，而馬斯克則是最大個人股東。

若失敗 暗指將出脫現有持股

先鋒的立場通常站在企業管理層這邊，與收購企業股份，以變革企業的行動派投資人大相逕庭。

馬斯克在收購邀約上表示，如果收購最終失敗，他可能會「重新考慮自己身為股東的立場」，暗指會出脫持股。

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