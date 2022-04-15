毒丸條款… 馬斯克大手筆收購推特 障礙重重

全球首富馬斯克欲以430億元惡意收購推特，變為私人公司，以實現言論自由。但他坦承不一定能得手。(Getty Images)

馬斯克 (Elon Musk)宣布將收購推特 (Twitter)後，也承認其過程可能會很艱辛，甚至無法完成；前方最大的幾個障礙，就是資金，董事會的反應以及「毒丸條款」等。

馬斯克的確坐擁逾2500億元資產，是世界首富，遠超收購推特的430億元報價；儘管如此，要拿出這些資金依然不容易。

與現金不同，馬斯克的資產主要為非流動性資產，絕大多數是特斯拉(Tesla)及SpaceX的持股，大舉出售股份不是一個選項，因為這會導致外界對公司的信心崩盤，並讓自己失去對公司的控制權。

馬斯克可以將這些股票 作為擔保、向銀行借款，但銀行是否願意提供資金也是問題，因為這些擔保都是單一企業的股票，更何況還是一檔波動性極大的股票；今年2月中迄今，每股特斯拉股票的價值可以低至764元、高至1145元。

鑑於馬斯克收購推特的理由，是要變革這間公司，包括管理層，而且馬斯克在收購邀約中並未透露他如何取得資金，與雙手捧上現金來提出收購的典型作法不同，故幾乎可肯定董事會將視其為「惡意收購」，而不會樂見此事。

推特董事會可能會盡量阻止馬斯克收購，手段之一是尋求其他買家與馬斯克競爭，即「白衣騎士」(White knight)，但馬斯克的報價，可能非如Google等科技巨頭將難以完成。

如果推特不想讓公司遭併購，也有可能直接找友好的投資人向馬斯克買入他手中的9.1%推特持股，將他排除出推特之外。

推特也可能祭出「毒丸條款」，即觸發機制，讓推特的股票大幅發行新股，股東有權依原有的持股價值買入大量股份，而收購者可能得耗費天文數字才能收購全部股份；據華爾街日報(WSJ)引述消息人士報導，推特正在考慮毒丸條款的選項。

推特董事會表示，將會仔細研究馬斯克提出的收購邀約，以確認其是否符合企業及全體股東的最佳利益。